Kalifornien steuert den Touch bei, Griechenland die Technologie für den Geldtransfer. Eine solche Zusammenarbeit erwartet man nicht auf Anhieb. Doch kürzlich haben der amerikanische Touchscreen-Hersteller Elo und das griechische Start-up Viva Wallet vereinbart, auf zwei Elo-Computern die griechische Plattform mit 30 verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten zu installieren. Das Gründerunternehmen aus Griechenland hat seit dem vergangenen Jahr einen prominenten Minderheitsaktionär: JP Morgan erwarb 48 Prozent an der Firma, die mit mehr als 1,5 Milliarden Dollar bewertet wird und damit das erste „Einhorn“ der griechischen Start-up-Szene ist.

In Griechenland tut sich was. Die Start-ups dort machen „eines der am schnellsten wachsenden Ökosysteme Südosteuropas“ aus, jubelt der griechische Industrieverband SEV. Ihre Bewertung sei in fünf Jahren von 1,1 Milliarden Euro auf 8,2 Milliarden Euro gestiegen.