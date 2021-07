Steigende Corona-Zahlen : Griechenland und die Niederlande werden Risikogebiete

Fünfte Corona-Welle in Spanien : Das Virus trifft jetzt die jungen Menschen

In Spanien breitet sich das Virus vor allem in der zum großen Teil ungeimpften, jüngeren Bevölkerung aus. Jeder vierte Corona-Patient in den Krankenhäusern von Barcelona und Madrid ist jünger als 25 Jahre. Das könnte auch Folgen für Urlauber haben.