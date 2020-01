Greta Thunberg will Fridays for Future als Marke schützen lassen

Markenanwalt übt Kritik : Greta Thunberg will Fridays for Future als Marke schützen lassen

Ist Fridays for Future eine Marke? Greta Thunberg sieht das offenbar so und die zuständige europäische Behörde auch. Das deutsche Markenamt ist anderer Meinung. Die deutsche Bewegung war mit einem ähnlichen Versuch gescheitert.

Ist das Ihre Marke? Greta Thunberg nimmt am 20. Dezember 2019 an einer Demonstration in Stockholm teil. Bild: dpa

Greta Thunberg will „Fridays for Future“ als Marke schützen lassen. Das geht aus dem Register des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (Euipo) hervor. „Die Zeit“ berichtete als erstes über den Vorgang.

Demnach hat die Stiftung „The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation“ kurz vor Weihnachten am 23. Dezember 2019 die Marke „Fridays for Future" angemeldet. Beata Ernman ist die kleine Schwester der Klimaschutzaktivistin Thunberg. Ein Sprecher sagte der Wochenzeitung, die Stiftung sei von Thunberg und ihrer Familie gegründet worden und wolle ökologische, klimatische und soziale Nachhaltigkeit und psychische Gesundheit fördern. Es handele sich um ein wichtiges Mittel, um transparente Spenden zu ermöglichen.

Carla Reemtsma, Sprecherin des deutschen Ablegers von Fridays for Future, gab sich gegenüber der F.A.Z. überrascht über den Vorgang. Man sei nicht informiert gewesen, gibt sie zu verstehen. Zudem habe man in Deutschland ähnliches versucht, sei aber gescheitert: „Es gab Überlegungen, die Marke auch in Deutschland zu schützen. Das war nicht möglich, da der Begriff zu geläufig ist“, sagte sie. Man habe so aktivem Missbrauch vorbeugen wollen und aber nie die Intention gehabt, T-Shirts zu produzieren.

Markenanwalt kritisiert Entscheidung

Der Markenanwalt Oliver Löffel erklärt gegenüber der F.A.Z.: „Das deutsche Markenamt ist viel strenger als das europäische. Deshalb ist eine beliebte Strategie unter Markenrechtsanwälten: Wenn die das in Deutschland nicht durchkriegen, ist die Chance beim Euipo viel größer.“ Offenbar ohne das abgestimmt zu haben, hat Fridays for Future diese Strategie nun kopiert.

Löffel kritisiert die Entscheidung des europäischen Amts, die Anmeldung zu veröffentlichen und damit grundsätzlich zu bestätigen, dass die Marke „Fridays for Future“ geschützt werden kann. „Ich bin der Meinung, dass der Marke die Unterscheidungskraft fehlt“, sagt Löffel. „Warum soll die Bezeichnung einer globalen Bewegung monopolisiert werden zugunsten einer Stiftung?“ Aus markenrechtlicher Sicht sei entscheidend, wie ein Ausdruck aus Sicht des Verbrauchers wahrgenommen werde: „Aus meiner Sicht wird diese Bezeichnung immer nur als Name für die Bewegung verstanden.“

Fridays-for-Future-Sprecherin Reemtsma erklärt zur Begründung, warum man die Marke in Deutschland habe eintragen lassen wollen. „Die Popularität des Namen Fridays For Future wurde für Profit ausgenutzt: Es wurden beispielsweise T-Shirts zu katastrophalen Bedingungen in Asien produziert und auf Amazon verkauft“, ohne dass die Bewegung damit etwas zu tun gehabt habe. Zudem habe es intern Beratungen gegeben: „Wir haben darüber mal diskutiert: Machen wir jetzt Merchandise? Da war die Bewegung deutlich dagegen“, sagt Reemtsma. Auf der Internetseite der deutschen Bewegung steht deshalb auch, das einzige offizielle Produkt sei ein Festivalarmband. Man solle Abstand nehmen von allen anderen Produkten, die versuchten, mit dem Namen der Bewegung Geld zu verdienen.​

Mehr zum Thema 1/

Thunbergs Anmeldung auf europäischer Ebene erfolgte für unterschiedlichste Bereiche, in denen die Schwedin die Marke dann gelten machend könnte: für Werbung, das Versicherungs- und Finanzwesen und das Sammeln von Spenden, den Bildungsbereich und für die Wissenschaft.

Schon einige Wochen davor, am 5. November 2019, hatte die Klimaschutzaktivistin Janine O’Keeffe, die als Vertraute von Thunberg gilt, die Marke für Bereiche angemeldet, die eher in Richtung Merchandise gehen, für Kleidung, Rucksäcke und Taschen beispielsweise. Man plane jedoch nicht, die Marke zu verwenden, um damit Geld zu verdienen, sagte O’Keeffe der Zeitung „Die Zeit“.

Nach der Veröffentlichung läuft eine Widerspruchsfrist von drei Monaten. Innerhalb derer können andere Unternehmen und Organisationen gegen die Eintragung als Marke vorgehen.