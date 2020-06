Hilfsprogramme gegen Krisen : Grenzen der Staatsverschuldung

Die Geschichte ist reich an Beispielen, in denen hohe Staatsschulden nicht durch Wirtschaftswachstum, sondern durch Inflation beseitigt wurden.

Die Staaten tun gut daran, in einer Pandemie als Versicherer gegen einen noch schlimmeren Einbruch der Wirtschaft Geld in die Hand zu nehmen, denn für eine solche Krise existieren keine umfassenden privaten Versicherungen. Daher war es richtig, dass die Bundesregierung im März aktiv geworden ist.

Allerdings muss eine Regierung auch in der Stunde der Not langfristige Folgen eines deutlichen Schuldenzuwachses bedenken. Daher sind Zweifel erlaubt, ob in der aktuellen Situation, in der Anzeichen für eine wirtschaftliche Belebung vorliegen, schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme notwendig sind.

Stützen kann sich die Regierung auf Ratgeber aus den Wirtschaftswissenschaften. Manche Ökonomen erwecken den Eindruck, angesichts niedriger Zinsen und umfangreicher Käufe von Anleihen durch Zentralbanken sei Staatsverschuldung uneingeschränkt positiv zu beurteilen. Das ist jedoch ein Irrtum.

Ein Argument lautet, solange der Zinssatz auf Staatsanleihen niedriger sei als die Wachstumsrate der Wirtschaft, könne ein Land im Laufe der Zeit seine Schuldenlast problemlos abbauen. Das ist rein mathematisch korrekt: Wenn die Steuereinnahmen schneller steigen als die Zinskosten für die Anleihen, könnte ein Staat mit einem Teil seiner Mehreinnahmen Schulden tilgen. Das hat Deutschland in den vergangenen Jahren getan. Die Behauptung von Kritikern, Staatsverschuldung belaste spätere Generationen, hinge in einem solchen Falle in der Luft.

Fatale Phantasien staatlicher Planbarkeit

Diese Rechnung gilt aber nur unter sehr einschränkenden Bedingungen. Erstens lässt sich nicht vorhersehen, ob der Zinssatz für Staatsanleihen über einen längeren Zeitraum unter der Wachstumsrate der Wirtschaft bleibt. Vor allem in Staaten mit sehr guter Bonität wie Deutschland ist dies in der Vergangenheit zwar vorübergehend der Fall gewesen, aber für Länder mit schwacher Bonität wie Italien gilt dies meistens nicht.

Aber auch in Ländern mit guter Bonität kann die Wachstumsrate der Wirtschaft unter den Zinssatz der Staatsverschuldung fallen. Dies geschieht, wenn der Staat wenig rentable Projekte finanziert, während rentablere Projekte in der Privatwirtschaft unterbleiben. In diesem Fall schädigte der Staat das Wachstumspotential der Wirtschaft. In der aktuellen Krise ist es zwar unwahrscheinlich, dass der Staat mit seiner Schuldenaufnahme private Unternehmen von kreditfinanzierten Investitionen abhält.

Ob dies immer so bleiben wird, ist nicht sicher. Die Naivität, mit der heute mit glänzenden Augen von umfangreichsten, zukunftsorientierten öffentlichen Investitionsprogrammen geschwärmt wird, erinnert an die fatalen Phantasien staatlicher Planbarkeit des Wirtschaftswachstums vor einem halben Jahrhundert.

Staatsanleihen haben meist eine Laufzeit von höchstens zehn Jahren. Die These von der Unbedenklichkeit der Verschuldung unterstellt jedoch, dass Staaten immer wieder neue Anleihen ausgeben können, wenn alte Papiere fällig werden. Aber nur Staaten mit nachhaltig guter Bonität wie Deutschland dürfen darauf vertrauen, auch in Zukunft Käufer für Anleihen mit niedrigem Zins zu finden. Länder mit schwacher Bonität werden privaten Anlegern in der Zukunft möglicherweise hohe Zinsen bieten müssen. Eventuell finden sie sogar keine Käufer mehr.

Als Ausweg für dieses Problem werden die Zentralbanken betrachtet, die als Käufer von Staatsanleihen gefälligst dafür sorgen sollen, dass sich Staaten weiterhin problemlos verschulden können. Der Phantasie der Anhänger der grenzenlosen Staatsfinanzierung sind keine Grenzen gesetzt: Auch zur Finanzierung des europäischen Wiederaufbaufonds würden manche Ökonomen und Strategen in Finanzhäusern gerne die Europäische Zentralbank mobilisieren, falls sich nicht genügend private Käufer für die künftigen Anleihen der Europäischen Union finden sollten.

In diesen Vorstellungen wird die Zentralbank in erster Linie zu einem Staatsfinanzierer, aber nur noch in zweiter Linie zu einer Institution zur Sicherung eines stabilen Geldwerts. Denn einer Zentralbank, die Staatsfinanzierung durch umfangreiche Käufe von Anleihen erleichtert, wird es schwerfallen, mit Blick auf die Solidität der Staatsfinanzierung Zinsen zu erhöhen, wenn dies zur Sicherung des Geldwerts notwendig wäre.

Inflation ist aktuell kein Thema, und vermutlich wird sich daran so schnell nichts ändern. Aber wenn die Inflationsgefahr wieder einmal zunehmen sollte und die Leute den Eindruck gewinnen, die Zentralbanken reagierten mit Rücksicht auf hochverschuldete Staaten nicht, könnten sie mit Verkäufen von Anleihen reagieren und in Erwartung steigender Inflationsraten Güter kaufen und damit die von ihnen befürchtete Inflation selbst erzeugen.

Von diesem Szenario ist die Welt weit entfernt, und es ließe sich durch entschlossenes Handeln verhindern. Aber die Geschichte ist reich an Beispielen, in denen hohe Staatsschulden nicht durch Wirtschaftswachstum, sondern durch Inflation beseitigt wurden.