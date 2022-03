Greenpeace zu Ölimporten : Jeder Einzelne soll Energie sparen

Ein Sonntag ohne Autos: In Brüssel, auf unserem Bild zu sehen, gibt es das immer mal wieder. Wird es auf deutschen Straßen bald auch so aussehen? Bild: dpa

Im Eiltempo sucht die Politik nach We­gen, Gas und Öl, das bisher aus Russland kam – und noch kommt – zu er­setzen. Die Frage, wie sich Energie ein­sparen oder effizienter nutzen ließe, spielte in der Debatte bisher eine untergeordnete Rolle. Doch das ändert sich. Die Präsi­dentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte nun dem Fernsehsender ZDF, alle könnten dazu bei­tragen, unabhängiger von russischem Gas zu werden. Was das konkret bedeutet, ließ sie offen.

Die Umweltorganisation Greenpeace hat dagegen konkrete Ideen vorgestellt, die darauf zielen, kurzfristig und schnell die Importe fossiler Energieträger aus Russland zu reduzieren – allen voran Öl. „Jede Tankfüllung, jede Heizöllieferung spült Geld in Putins Kriegskasse“, sagte Ben­jamin Stephan von Greenpeace der Nachrichtenagentur dpa. Das, so Stephan weiter, lasse sich „schon morgen deutlich re­duzieren“. Gerade wenn es um Mineralölprodukte geht, können Verbraucher durchaus unmittelbar Einfluss nehmen. Knapp 72 Prozent des Rohstoffs wird in Deutschland im Verkehr verbraucht. Weitere 17 Prozent landen in den Heizungsanlagen der hiesigen Haushalte.

Greenpeace sagt, 10 bis 12 Prozent we­niger Öl oder Ölprodukte müsste Deutschland importieren, folgte man ihrem Zehn-Punkte-Plan. Der sieht zum Beispiel vor, die Homeofficepflicht zu verlängern, weil weniger Berufspendler auch weniger Sprit für ihre Autos bräuchten. Ein Verbot für Inlandsflüge findet sich in dem Papier ebenso wie zwei Ideen, die schon aus der Ölkrise 1973 bekannt sind: Autofreie Sonntage und ein vorübergehendes Tempolimit auf deutschen Straßen. Auf der Autobahn wäre bei 100 km/h Schluss, auf Landstraßen bei 80 km/h, und in den Städten ginge es höchstens mit 30 km/h voran.

Der Effekt der einzelnen Maßnahmen ist gering

So ist es zum Höhepunkt der vergangenen Ölkrise gewesen. Damals stimmte eine große Mehrheit der Bevölkerung den Einschränkungen zu, Verstöße gab es kaum zu vermelden. Der Effekt jedoch war eher ge­ring. Im Dezember 1973, als die meisten Autos sonntags stillstehen mussten und ansonsten ein Tempolimit galt, das dem entspricht, was Greenpeace heute fordert, brauchte das Land noch 1,332 Millionen Tonnen Benzin. Im gleichen Monat ein Jahr zuvor waren es 1,495 Millionen Tonnen. Das Land sparte tatsächlich, aber nicht wirklich deutlich.

Man solle sich von solchen Maßnahmen im Einzelnen nicht zu viel versprechen, gibt Michael Krail zu bedenken, der sich am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung mit Mobilitätsfragen beschäftigt. Trotzdem sagt er: „Die Kombination aus all diesen Maßnahmen zusammen mit den Verhaltensänderungen durch die gestiegenen Energiepreise wird einen spürbaren Effekt haben.“

Zwei Grad weniger im Haus können viel ausmachen

Solche Ideen lassen sich tatsächlich kurzfristig umsetzen. Anders sieht es bei Punkt sieben auf der Greenpeace-Liste aus. Er fordert, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Dabei stagniert der Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene seit Jahren. Die Kapazitäten sind knapp. Ohne große und langfristige Investitionen in die Infrastruktur ist fraglich, ob sich daran etwas ändert. Um sechs Prozentpunkte, auf 25 Prozent, soll der Marktanteil der Güterbahn nach dem Willen der Politik wachsen. Dieses Ziel wurde schon lange vor der aktuellen Krise formuliert. Der Zeitplan ist aber entscheidend. Und da hieß es bisher: Bitte bis Ende des Jahrzehnts.

Was dagegen kein Jahrzehnt dauert, nur einige Schritte bis zum Thermostat, ist der Appell an die Bürger, freiwillig auf ein oder zwei Grad Raumtemperatur zu verzichten. Viele dürften das schon wegen der gestiegenen Energiepreise tun. Immerhin heizt etwa die Hälfte der Haushalte mit Erdgas und noch ein Viertel mit Öl. Christian Stolte, Bereichsleiter Klimaneutrale Gebäude bei der Deutschen Energieagentur (Dena), bestätigt, dass zwei Grad einen großen Unterschied machen können. Über die gesamte Heizperiode spart man 8 bis 10 Prozent Energie. Stolte weist aber darauf hin, dass ein Großteil der Heizperiode eben schon vorbei ist. Er sagt: „Fünf Sechstel sind bereits ‚verheizt’. Nur von diesem verbleibenden Sechstel lassen sich kurzfristig nun die 8 bis 10 Prozent sparen.“ Das sei gut und sinnvoll, sagt der Ex­perte. „Der Effekt ist aber begrenzt.“

Wenig optimistisch ist Stolte zudem, was den letzten Punkt im Greenpeace-Plan angeht: 2022 eine halbe Million Wärmepumpen zu verbauen, um Gas- und Ölheizungen zu ersetzen. Dazu müssten sich die ohnehin kräftigen Wachstumsraten des vergangenen Jahres abermals verdreifachen. Ohne noch höhere Förderungen, Sonderprogramme oder ord­nungspolitisches Eingreifen ist das kaum denkbar. Vom Fachkräftemangel ganz abgesehen. Am Ende scheinen das Fahrrad anstelle des Autos und der zweite Winterpullover über dem ersten die schnelleren Mittel zu sein, wie jeder Einzelne einige Liter russischen Kraftstoffs sparen kann.