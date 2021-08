Goldman-Sachs-Deutschlandchef : „Deutschland kann ganz vorne sein bei den Elektroautos“

Aktualisiert am

Was folgt aus der Pandemie? Wolfgang Fink über goldene Zeiten für die Industrie, überlastete Investmentbanker – und sein Werben um weibliche Nachwuchsstars.

Herr Fink, wie kommt die Wirtschaft aus der Corona-Krise?

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wir sind durch eine harte, kurze Rezession gegangen, jetzt sehen wir in der ganzen Welt Aufholeffekte, dazu kommt eine Transformation, nicht zuletzt von Corona initiiert oder zumindest verstärkt. Stichworte: Digitalisierung, Klimaschutz. Damit ist nicht gesagt, dass die Pandemie wirklich vorbei ist, insbesondere die Impfquoten und Virusmutationen muss man beobachten.

Wie hat sich Deutschland im internationalen Vergleich geschlagen?

Insgesamt sehen wir in Europa eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Die Aufholbewegungen sind in Südeuropa noch stärker, da diese Länder schwerer getroffen waren. Deutschland selbst wird gemäß unseren Prognosen im dritten Quartal das Vor-Covid-Niveau erreichen, nachdem die Branchen, in denen wir hier besonders stark sind – Investitionsgüter und Automobil – schnell wieder angesprungen sind.