Viele Menschen wünschen sich mehr staatliche Lenkung in einer globalisierten Weltwirtschaft. Warum das kaum gelingt, zeigen nicht nur die Wirtschaftskrisen der jüngeren Vergangenheit und der Krieg in der Ukraine.

Die seit Jahren zunehmende Kritik an der Globalisierung in reichen wie in armen Ländern geht einher mit der Frage nach der Rolle einer Politik, die als unzumutbar wahrgenommene materielle wie immaterielle Kosten des internationalen Wirtschaftens reduziert. Das Grundproblem hat Dani Rodrik vor rund zehn Jahren in seinem Buch „Das Globalisierungs-Paradox“ als unmögliches Dreieck bezeichnet: Globalisierung, Demokratie und die Souveränität des Nationalstaats seien nicht miteinander vereinbar. In der Praxis gerate häufig die Souveränität des Nationalstaats unter die Räder, und dagegen wendeten sich viele Menschen, schrieb der Ökonom.

Gerald Braunberger Herausgeber. Folgen Ich folge

Wahr ist freilich: Ganz ohne Politik und nationale Rücksichtnahmen ging es in der globalisierten Welt niemals zu. Einen unbeschränkten Freihandel hat es nicht gegeben, auch wenn das im Jahre 1947 verabschiedete Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (Gatt) für die Öffnung der internationalen Märkte ebenso bahnbrechend gewirkt hat wie die im Jahre 1995 gegründete Welthandelsorganisation (WTO). Gleichwohl sind eine Reihe noch weiter reichender bilateraler Vereinbarungen wie das berühmt-berüchtigte Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) nicht zustande gekommen.