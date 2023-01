Aufgaben der Weltwirtschaft : Jetzt wird’s teuer!

Eigentlich, so könnte man denken, ist Deutschland erst mal über den Berg. Das Jahr fängt schließlich mit lauter guten Nachrichten an: Die Gasspeicher sind gut gefüllt und können dank der neuen Flüssiggasterminals in den nächsten Monaten auch wieder besser nachgefüllt werden. Die Energiepreise sinken. Trotz allen Gassparens produziert die deutsche Industrie immer noch so viel wie vor einem Jahr. Sogar die Pandemie hat so weit an Bedeutung verloren, dass Gesundheitsminister Lauterbach die Maskenpflicht im Zug aufhebt. In Deutschland haben so viele Menschen Arbeit wie noch nie. Die Inflation geht wieder leicht zurück. Und Finanzminister Christian Lindner kann verkünden, dass er sich wahrscheinlich Milliarden von Euro sparen kann, weil er den „Doppelwumms“ zur Krisenbekämpfung, für den 200 Milliarden Euro eingeplant waren, nicht vollständig braucht.

Da war es kein Wunder, dass die Bundesregierung gleich mit fünf Mann zum Weltwirtschaftsforum nach Davos gereist ist: Die unmittelbaren Katastrophen scheinen erst mal abgewendet zu sein. Auch Manager und Unternehmer fassen wieder mehr Mut und geben sich viel optimistischer als noch in vorbereitenden Umfragen zum Forum. Doch während die Stimmung in den Schweizer Bergen so hell war wie der Schnee in der Davoser Sonne, zeichneten sich hinter den Gipfeln schon die nächsten Themen ab. Und die werden für den Westen noch teuer werden. Sie können durchaus kostspieliger sein als die Krisenbekämpfung der vergangenen Jahre, schon weil sie sich so lange ziehen werden. Zwei Vorhaben sind es, die in den kommenden Jahren Kosten verursachen werden.

Die Deglobalisierung kostet Geld

Da ist erstens der Umbau der Weltwirtschaft. In der Pandemie fing er an, angesichts der strategischen Unsicherheiten rund um China hat er an Bedeutung gewonnen. Alle möglichen Unternehmen sind dabei, das Gewicht Chinas in ihrem Geschäft zu verringern. Dabei geht es nicht nur um den Verkauf, sondern auch um den Einkauf. Manche Rohstoffe sind zwar schwer zu ersetzen, aber Fabriken kann man auch anderswo aufbauen. Selbst IKEA hat sich auf den Weg gemacht, obwohl das Unternehmen nur ein Fünftel seiner Produkte aus China bezieht. Doch wenn die Produkte auch aus anderen Ländern kommen sollen, wird es teurer. Das sei „eine Versicherungsprämie gegen Risiken“, die man eben bezahlen müsse, sagt US-Handelsdiplomatin Katherine Tai ungerührt.

Der Internationale Währungsfonds warnt schon vor den Kosten. Nur wenn der Umbau sehr bedacht geschehe, lasse sich der Aufwand in Grenzen halten, warnt dessen Chefin Kristalina Georgieva. „Aber wenn wir uns benehmen wie der Elefant im Porzellanladen, dann können die Kosten auf sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen.“ Das wäre mehr als einst die große Finanzkrise – und zwar nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft. Weltweit ginge jedes Jahr so viel Wohlstand verloren, wie Japan und Deutschland zusammen produzieren.

Dazu kommt als zweites teures Vorhaben der Klimaschutz. Die Abkehr vom CO2-Ausstoß soll sich endlich beschleunigen, so sehen es zumindest viele amtierende westliche Regierungen – und dafür sind sie auch bereit, hohe Kosten in Kauf zu nehmen.