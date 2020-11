Doch in der Realität werden die meisten transatlantischen Konflikte erst einmal bestehen bleiben. Interessengegensätze verschwinden nicht über Nacht, und gerade in der Wirtschaftspolitik ist Biden nicht überall so weit von seinem Vorgänger entfernt, wie viele in der EU sich das wünschen. So ist Biden der Schutz der einheimischen Farmer und Industriearbeiter allemal wichtiger als der Freihandel. Die Subventionierung einzelner Branchen wie der Flugzeugindustrie wird unter Biden weitergehen. Auch in den Verhandlungen über ein globales Regelwerk für die Unternehmensbesteuerung wird es ihm erst einmal um die Interessen der amerikanischen Konzerne, vor allem der Digitalwirtschaft gehen.

Es ist auch nicht so, dass die EU Biden jetzt goldene Brücken bauen wollte. Zwei Entscheidungen der EU-Kommission aus den vergangenen Wochen belegen das. Die Behörde entschied im Boeing-Airbus-Streit, auf bestimmte Importe aus Amerika Strafzölle zu verhängen. Kurz darauf holte sie zum nächsten Schlag gegen einen großen amerikanischen Digitalkonzern aus, indem sie ein Kartellverfahren gegen den Online-Händler Amazon verschärfte und ein zweites neu eröffnete.

In beiden Fällen war es wohl kein Zufall, dass die Entscheidungen erst nach der Wahl fielen. Im ersten Fall beruft sich Brüssel darauf, dass nun der Boden für einen raschen beidseitigen Zollabbau und längerfristig vielleicht für einen neuen Anlauf für ein transatlantisches Handelsabkommen gelegt sei. Im zweiten Fall beteuert die Kommission, sie gehe gegen Amazon & Co. genauso vor wie die amerikanischen Behörden. Wie dem auch sei: Die Zeiten, in denen die Europäer die Schuld für die transatlantischen Konflikte immer ausschließlich in Amerika suchen konnten, sind erst einmal vorbei.