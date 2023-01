Microsofts globale Störung : Ist die Cloud zu unzuverlässig?

Aktualisiert am

Microsoft-Kunden waren am Mittwoch von einer mehrstündigen globalen Störung betroffen. Dienste wie Outlook oder Teams fielen teilweise aus. Da stellt sich die Frage nach der Zuverlässigkeit

Das Logo von Microsoft an einer Hausfassade. Bild: dpa

Cloud-Computing hat in den vergangenen Jahren eine Konjunktur ohnegleichen erlebt. Die Auslagerung von IT-Diensten in externe Rechenzentren war für viele Unternehmen und Privatleute lange undenkbar; heute ist sie Standard. Die Sorge, eigene Daten fremden Anbietern anzuvertrauen, ist inzwischen der Bequemlichkeit gewichen. Dass die Cloud aber auch ihre Schattenseiten hat, wird PC-Nutzern immer dann klar, wenn es hakt – wie am Mittwoch bei Microsoft.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Der größte Softwarehersteller der Welt hatte mehrere Stunden lang mit einer globalen Störung zu kämpfen. Die Nutzer zahlreicher Kommunikationsdienste des US-Unternehmens waren dadurch weitgehend von der Onlinewelt abgeschnitten. Betroffen war der E-Mail-Service Outlook und auch die Bürosoftware Teams, die im Rahmen der Corona-Pandemie einen ungeahnten Aufschwung erlebt hat und die heute in vielen Firmen sogar die Telefonkommunikation übernommen hat, auch bei der F.A.Z. Auch das Videospielnetzwerk rund um die Xbox-Konsole lief nur eingeschränkt.