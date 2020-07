Gipfel in Brüssel : EU-Spitzen unterbrechen Verhandlungen in der Nacht

Der EU-Gipfel zum Corona-Hilfspaket ist in den vierten Tag gegangen und zieht sich bis in diesen Montag. Nach stundenlangen Einzelberatungen versammelten sich die 27 EU-Regierungschefs in Brüssel gegen 5:30 Uhr morgens wieder im Plenum. EU-Ratschef Charles Michel hatte die große Runde am späten Sonntagabend für Sondierungen in kleineren Runden unterbrochen. Knackpunkt ist weiter der Anteil jener Gelder aus dem insgesamt 750 Milliarden Euro schweren Corona-Fonds, die als nicht rückzahlbare Zuschüsse ausgezahlt werden sollen.

In seinen sieben Jahren bei solchen EU-Treffen habe er „nie solch diametral entgegengesetzte Positionen gesehen“, sagte der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel am Sonntag. Der Ton war gereizt, auf der Terrasse des Brüsseler Europa-Gipfelzentrums waren bei Gesprächen dort auch undiplomatische Ausdrücke zu hören.

Aus der Delegation eines großen EU-Staates hieß es um kurz nach Mitternacht, die Gespräche seien noch immer sehr schwierig, weil die „Sparsamen“ – Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark – weiter blockierten. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz höre nicht zu und kümmere sich lieber um Medienarbeit. Zudem instrumentalisiere Kurz zusammen mit den Niederlanden das Thema Rechtsstaatlichkeit, um zu blockieren. Der französische Präsident Emmanuel Macron habe mit Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel schließlich kräftig auf den Tisch gehauen, hieß es. Ob dies Wirkung zeigte, blieb zunächst allerdings unklar. Es gebe nun weiter bilaterale Gespräche.

Die „Sparsamen“ sträuben sich

Kurz verbreitete in der Nacht gegen 02.00 Uhr auf Twitter ein Bild von einem Treffen mit den anderen „sparsamen Ländern“. Sie hätten dabei ihre Position zu dem Corona-Fonds abgestimmt, aber auch zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027, schrieb Kurz dazu. Auf diesen Zeitraum würden sich die Rabatte bei den Beitragszahlungen beziehen.

Nach dem ursprünglichen Vorschlag sollten bei dem Aufbaufonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise 500 der 750 Milliarden Euro als Zuschüsse fließen, um insbesondere die hart von der Pandemie getroffenen Länder im Süden Europas zu unterstützen.

Nach Angaben von Diplomaten war Gesprächsbereitschaft bei der Frage des Umfangs an Zuschüssen zu erkennen. Zuvor hatten die „Sparsamen“ laut Diplomaten 350 Milliarden Euro als letztes Angebot ausgerufen. Zudem verlangten diese Staaten auch nochmals höhere Rabatte auf ihre Beitragszahlungen in den EU-Haushalt. Merkel und Macron wollten nach Angaben von Diplomaten nicht unter eine Summe von 400 Milliarden Euro gehen. Es zeichne sich ein Kompromiss ab, der bei 375 Milliarden Euro liege.

Streitpunkt Rechtsstaatlichkeit

Die Verhandlungen über den geplanten Rechtsstaatsmechanismus waren einem Diplomaten zufolge noch völlig offen. Ungarn und Polen wehren sich vehement gegen Pläne, die Auszahlung von EU-Haushaltsgeldern mit der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten zu verknüpfen.

Aus einer Delegation hieß es am Sonntag, Österreich und die Niederlande würden diese Frage „instrumentalisieren“, um die Verhandlungen zu blockieren. Sie bestehen demnach darauf, dass schon jetzt eine Entscheidung getroffen werden müsse. Ungarn und Polen stehen wegen der Untergrabung von Werten wie der Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Justiz seit Jahren in der EU am Pranger.