Wie ernst nimmt die italienische Regierung den Kampf gegen Steuerhinterziehung? Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Steuerforderungen gegenüber kleinen Unternehmen am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung im sizilianischen Catania mit den Schutzgeldern der Mafia verglichen. Die Regierung werde den Kampf gegen die Steuerhinterziehung „dort führen, wo sie real ist: bei großen Unternehmen, bei Banken und bei der Mehrwertsteuer – nicht beim kleinen Händler, bei dem der Staat Schutzgeld verlangt“ sagte sie.

Das Wort „Schutzgeld“ („pizzo“) wird in Italien mit der Mafia in Verbindung gebracht, die gerne kleine Unternehmen unter Androhung von Gewalt erpresst. Melonis Wortwahl, noch dazu in Sizilien, hat in Italien sofort eine Debatte ausgelöst. Die Ökonomin und ehemalige Staatssekretärin Cecilia Guerra, die der sozialdemokratisch orientierten Oppositionspartei PD angehört, sprach von einer „äußerst bedenklichen“ Äußerung. „Wenn man das sagt, heißt das, dass sich der Staat gegenüber den Steuerzahlern wie eine kriminelle Vereinigung verhält. Dabei ist Besteuerung das Instrument für das Funktionieren kollektiver Güter – kein Instrument zur Erpressung“, sagte sie der Zeitung „Repubblica“.

Last aus Steuern und Sozialabgaben erheblich

Italien hat seit Langem ein großes Problem mit Steuerhinterziehung und Schwarzwirtschaft. Bei der Einkommensteuer für die von Meloni in Schutz genommenen Selbständigen stieg die Steuerlücke zwischen potenziellem und tatsächlichem Aufkommen nach Angaben des Finanzministeriums im Jahr 2020, dem zuletzt verfügbaren Jahr, sogar auf das Allzeithoch von fast 69 Prozent. Knapp 28 Milliarden Euro entgingen dem Staat. Bei der Mehrwertsteuer-Hinterziehung hat er zuletzt zwar Fortschritte erzielt, doch sie ist immer noch hoch. Nach Angaben der Katholischen Universität in Mailand belief sich die Steuerhinterziehung 2019 auf 21,3 Prozent des dem Staat zu stehenden Einkommens; in Frankreich seien es nur 7,4 Prozent, in Spanien 6,9 Prozent und in Deutschland 8,8 Prozent. Zusammen mit anderen Steuern verliert Italien jährlich rund 100 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung.

Es mit der Steuerpflicht nicht so ernst zu nehmen, ist vielerorts akzeptiert. „Jene, die Steuern hinterziehen, empfinden in der Regel keine Scham“, schrieb die Soziologie-Professorin Adele Bianco im vergangenen Jahr in einer Studie. Darin unterscheide sich Italien wesentlich von anderen Ländern. Dennoch wird jede Regierung daran gemessen, wie beherzt sie gegen Steuerhinterziehung vorgeht.

Die Kritik an Meloni kam schon auf, als sie die Bargeld-Obergrenze für Zahlungen im Geschäftsverkehr, die Steuerhinterziehung und Geldwäsche bekämpfen soll, von 2000 auf 5000 Euro anhob. Zudem sind im jüngsten Haushaltsgesetz verschiedene Maßnahmen für den „Steuerfrieden“ vorgesehen, mit denen Steuerzahler Rückstände gegen großzügige Abschläge „bereinigen“ können. Steuerbescheide mit einem Wert von bis zu 1000 Euro, die bis zum Jahr 2015 verschickt wurden, sind sogar komplett gestrichen. Unabhängige Institutionen wie die Banca d’Italia haben diese Maßnahmen kritisiert. Auch wegen der Steuerhinterziehung ist die Last aus Steuern und Sozialabgaben erheblich: Gemessen am Bruttoinlandsprodukt wird sie nur von Dänemark, Frankreich und Österreich übertroffen.