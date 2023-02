Die Wahl von Giorgia Meloni in Italien hat Europa aufgeschreckt. Aber Investoren hat sie mit ihren Verbündeten nicht verjagt. Jetzt trifft sie Kanzler Scholz in Berlin.

Gut hundert Tage ist Giorgia Meloni nun Ministerpräsidentin Italiens. Eine Video-Botschaft hat sie kürzlich für eine erste Würdigung genutzt: Seit ihrem Amtsantritt seien die Kurse an der Mailänder Börse um 20 Prozent gestiegen, berichtete sie stolz. Zudem ließ der Zinsabstand zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen um 60 Basispunkte nach. Das Eigenlob der einstigen Globalisierungsgegnerin mag überraschen. Die Rebellin, die früher den Euro ablehnte und ein Schreck der Banken war, ist nur noch eine blasse Erinnerung. Von ihrer politischen Sozialisierung im äußerst rechten Lager schimmert fast nichts mehr durch. Der befürchtete Bruch nach dem Abgang des „elder statesman“ Mario Draghi ist ausgeblieben.

Es stimmt durchaus: Meloni hat mit ihren Verbündeten die Investoren nicht verjagt. Die italienische Wirtschaft, die sie ausdrücklich „nicht stören will“, erzielte im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Wachstum von 3,9 Prozent, auch wenn es im vierten Quartal leicht bergab ging. Von einigen Ausnahmen abgesehen, präsentiert sich Meloni seit ihrem Amtsantritt weitgehend moderat und pragmatisch. Ihre wirtschaftspolitische Buchhaltung weist auf der Habenseite etwa ihren ersten Haushaltsplan auf, den sie mit ihrem wichtigsten Verbündeten, dem Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti, in Rekordzeit geschmiedet hat.

Die Neuverschuldung geht zurück

Die finanzpolitische Konsolidierung geht damit weiter – nicht in Riesenschritten, doch mit klarer Richtung. Auch die Etappen bei verschiedenen Strukturreformen, welche die EU-Kommission für die Überweisung der vielen Milliarden aus dem Europäischen Wiederaufbaufonds ver­langt, hat die Regierung Meloni eingehalten. Hierbei muss freilich auch die Großzügigkeit der EU-Kommission abgezinst werden; Brüssel ist sichtbar am Erfolg des Wiederaufbaufonds interessiert und nimmt es daher mit den Bedingungen für neue Subventionen nicht immer so ernst.

Die Erleichterung über Melonis Mäßigung ist verständlich. Die Be­wahrung vor dem Schlimmsten ist aber noch lange keine gute Regierungspolitik. Die großen strukturellen Herausforderungen Italiens brauchen Antworten, hinter denen ein durchdachtes kohärentes Konzept steht. Daran fehlt es bisher. Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Regierung, zu der drei Parteien von Rechts bis Mitte-Rechts gehören, sind noch ziemlich diffus und enthalten widersprüchliche Elemente wie unternehmerische Freiheiten, aber auch staatliche Lenkung zur Erhaltung des heiliggesprochenen „Made in Italy“. Ein Problem ist, dass viele der sogenannten Souveränisten im Meloni-Lager grundsätzlich dem Markt misstrauen, weil sie durch ihn einen Kontrollverlust befürchten.

Immerhin ist die Regierung Meloni auf dem Feld der Industriepolitik dabei, einen schweren Fehler ihrer Vorgänger zu korrigieren: Sie gibt der Lufthansa die Möglichkeit zur Übernahme der angeschlagenen Fluggesellschaft ITA Airways, der früheren Alitalia. Unter Draghi hatte die deutsche Airline noch das Nachsehen, obwohl sie der einzige realistische Käufer mit einer Zukunftsperspektive ist. Doch andere Signale Melonis gehen in die falsche Richtung: Italien ist in Europa bei der Steuerehrlichkeit ein trauriges Kellerkind; die Regierung lockerte indes Bargeldgrenzen und führte Amnestien für Steuersünder ein, die dem Kampf gegen Steuerhinterziehung schaden. Auch bei den vielen schwarz gebauten Häusern sieht man offenbar weg. Einen Vorstoß Draghis zur gerechten Grundbesteuerung aller Zweitresidenzen lehnen die Nachfolger bisher ab.

Mit unpopulären Reformen nicht warten

So finden sich Licht und Schatten in der ersten Bilanz Melonis. Hat sie von nun an den Willen und den Mut, die wirklich heißen Eisen anzupacken? Die Rentenausgaben zum Beispiel sind gemessen an der Wirtschaftskraft noch höher als in Frankreich, das gerade einen neuen Re­formanlauf unternimmt. In Italien aber ist trotz seiner schlechten Demografie kein solcher Veränderungswille zu spüren. Darüber hinaus arbeiten zu wenige Frauen und zu wenige Junge. Die Aufstiegschancen sind gering; der Arbeitsmarkt funktioniert schlecht mit einem Arbeitsamt, das kaum Stellen vermittelt. Die Wirtschaft ist im Durchschnitt wenig produktiv, weil es zu viele Mini-Unternehmen gibt. All diese Baustellen erfordern einen klaren wirtschaftspolitischen Kompass.

Mehr zum Thema 1/

Sie habe noch so viel Zeit, weil sie mit fünf Jahren Regierungszeit plane, sagt Meloni – ein ehrgeiziges Ziel in Italien. Eine historische Erkenntnis lautet auf jeden Fall: Unpopuläre, aber erfolgreiche Reformen muss man früh in der Amtszeit anpacken.