Gigabitstrategie : Kommunen geißeln „digitales Vollversagen“

Die Digitalisierung in Deutschland hängt am Ausbau des schnellen Internets. Und der wurde zumindest in einigen ländlichen Regionen in den vergangenen Wochen unsanft ausgebremst. Grund dafür ist ein überraschender Förderstopp des „Graue-Flecken-Programms“, den das Bundesverkehrsministerium Mitte Oktober verhängt hat und der Kommunen und Digitalpolitiker kalt erwischt hat.

Mit rund 3,1 Milliarden Euro an Fördergeld allein in diesem Jahr will der Bund dafür sorgen, dass auch solche Regionen in Deutschland an das Glasfasernetz angeschlossen werden, in denen sich ein privatwirtschaftlicher Ausbau nicht lohnt. Dieses Geld ist jetzt für dieses Jahr aufgebraucht, bis zum nächsten Jahr wird also erst einmal eine Pause eingelegt, bevor es 2023 weitergeht.