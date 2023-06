Gigabit-Ausbau : Wissing setzt auf den „Zug als rollendes Büro“

Der Zug als „rollendes Büro oder Wohnzimmer“, in dem mobiles Arbeiten, Videostreaming und Handytelefonate technisch einwandfrei möglich sind: Bundesverkehrsminister Volker Wissing will das Träumen nicht lassen und macht für ein branchenübergreifendes Projekt 6,4 Millionen Euro an Fördergeld locker. „Eine solche hohe Qualität ist nur mit einer Gigabit-Versorgung zu erreichen“, sagte der FDP-Minister.

In den kommenden Jahren wollen Bahn- und Telekomunternehmen deshalb mithilfe des Vorhabens „Gigabit Innovation Track – GINT“ die Bedingungen dafür schaffen – auch unter der Voraussetzung, dass die Anforderungen an die Mobilfunknetze und die Datenrate exponentiell zunehmen. Videokonferenzen, der Download großer Dateien und das Streaming von Filmen oder von Musik verbrauchen inzwischen immer größere Datenvolumina, die das Netz immer stärker belasten. Auch das ist ein Grund, warum derzeit die Verbindungen in den Zügen oft wacklig sind.

Bei dem Projekt geht es nun konkret darum, dass die Deutsche Bahn zusammen mit dem Netzbetreiber Telefónica KG, dem Netzwerkausstatter Ericsson und das Funkmastbetreiber Vantage Towers die Machbarkeit eines 5-G-basierten Gigabitkorridors am Gleis analysiert. Außerdem müssen für die weitere Digitalisierung des Bahnbetriebs leistungsfähige Übertragungstechnologien geschaffen werden. Die Deutsche Bahn verspricht: „5G-Mobilfunk am Gleis rückt näher.“

Teststrecke in Mecklenburg-Vorpommern

Auf einer rund zehn Kilometer langen Strecke zwischen Karow und Malchow in Mecklenburg-Vorpommern sollen zehn Masten unterschiedlicher Bauart errichtet werden, deren Antennen ein hohes Frequenzband nutzen. Der Bau soll „zeitnah“ losgehen, das Projekt läuft bis Ende 2024 und wird von Bund und den vier Unternehmen zu gleichen Teilen finanziert.

Bisher funkt das Handynetz an den Gleisen in sogenannten Flächenfrequenzen. Die haben zwar eine große Reichweite, aber einen relativ niedrigen Datendurchsatz. Mit Blick auf die rasant steigenden Datenmengen im Internetzeitalter könnten die besagten Flächenfrequenzen künftig nicht mehr ausreichen. Der Mitteilung zufolge werden Anfang der 2030er-Jahre Datenraten von bis zu fünf Gigabit je Sekunde je Zug notwendig sein, damit Reisende an Bord Telefon- und Datenverbindungen in der üblichen Qualität haben können. Das ist ein Vielfaches der heutigen Datenraten, betont die Bahn. Bei der Nutzung des hohen Frequenzbandes in 3,6 Gigahertz gibt es allerdings einen Haken: Die Reichweite der Antennen ist gering, sie liegt nur bei einem Kilometer. Würde man beim Handynetz an Zugstrecken künftig auf 3,6 Gigahertz setzen und nicht auf die Flächenfrequenzen, so müsste man schätzungsweise 20.000 neue Funkmasten installieren.

Mehr zum Thema 1/

Offen ist die Frage, wie der Ausbau der zusätzlichen rund 20.000 5-G-Standorte bezahlt werden könnte – dieser Ausbau könnte nach Abschluss des Projektes Fahrt aufnehmen. Man brauche „eine tragfähige Finanzierung“, sagte Telefónica-Managerin Valentina Daiber.