Retro-Urlaub in Italien : „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“

Autos mit deutschen Urlaubern passieren 1962 den Grenzübergang am Brenner in Richtung Italien. Im Hintergrund das österreichische Zollhaus. Bild: Picture-Alliance

Viele Deutsche verbrachten in den Sechzigern ihren ersten Auslandsurlaub an der Adria. Mit dem Auto ging es gen Süden. Durch Corona erlebt die Urlaubsreise mit dem Auto ein Revival. Kann Italien an alte Erfolge anknüpfen?