Problematisches Zocken : Gezerre um den britischen Glücksspielmarkt

Eine Frau läuft an einem Wettbüro in London vorbei. Bild: AFP

Plötzlich reißt ein junger Mann die Tür auf und stürmt heraus. „Sie haben all mein Geld genommen“, schreit er mit heiserer Stimme und tritt gegen die Tür. Hinter ihm, in dem Betfred-Wettbüro, kichern eine ältere Dame und ein anderer Mann vor Spielautomaten und schütteln den Kopf über dieses Benehmen. In dem Wett- und Glücksspielbüro im Westen Londons herrscht an diesem Nachmittag kurz vor Weihnachten reger Betrieb. Eine Handvoll Leute, überwiegend mittelalte Männer, beugen sich über Wetttabellen. Bunte Lichter blinken, an den Wänden hängen Seiten der „Racing Post“, eng bedruckt mit Hunderten Pferderenn-Annoncen vom Tage. Auf einem halben Dutzend Bildschirmen werden Live-Rennen mit Pferden oder Hunden, Snooker und Dart-Turniere sowie Fußballspiele übertragen. Die Stimmung ist gedämpft.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Mehr als 6000 Wett- und Glücksspielbüros gibt es in Großbritannien, an vielen Hauptstraßen oder an Bahnhöfen findet man ein Geschäft von Betfred, Ladbrokes, Coral, William Hill oder wie sie noch heißen. Dazu kommen unzählige Spielautomaten in Pubs und die Online-Casinos und Wett-Apps. Dieser Bereich der Industrie hat in den letzten Jahren stark zugenommen. In der Londoner U-Bahn sieht man nicht selten Leute, die schon am frühen Morgen ein paar Pfund per Handy für Online-Spielautomaten oder -Roulette einsetzen.