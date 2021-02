Nach Corona-Tief : Daimler überrascht mit höherer Dividende

Aktualisiert am

Sätze wie diese haben Seltenheitswert in diesen Zeiten: „Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere positive Dynamik beibehalten können.“ Es sind die Worte von Daimler-Chef Ola Källenius. Er gehe davon aus, dass sich die Weltwirtschaft im Jahr 2021 deutlich erholen werde – und Daimler erwarte, dass deutlich mehr Fahrzeuge verkauft werden, deutlich mehr Umsatz erzielt wird und das operative Ergebnis deutlich steige, so die Prognose des Vorstandschefs.

An diesem Donnerstag legt der Vorstand des Stuttgarter Konzerns seine Bilanz für das Jahr 2020 vor – und das hat Daimler mit deutlich besseren Ergebnissen abgeschlossen als die Analysten zunächst geschätzt hatten, weshalb das Unternehmen schon Ende Januar erste Eckdaten veröffentlicht hatte. Obwohl der Umsatz um 11 Prozent auf 154 Milliarden Euro gesunken ist, legte das Konzernergebnis um 48 Prozent auf 4 Milliarden Euro zu und die Netto-Liquidität stieg innerhalb eines Jahres von 11 auf fast 18 Milliarden Euro.

Deshalb ist auch eine deutlich höhere Ausschüttung geplant. Die Dividende soll nach dem Vorschlag des Vorstands von 90 Cent auf 1,35 Euro steigen. „Das Jahr 2020 war ein Stresstest für beinahe jedes Unternehmen in fast jeder Branche. Das Daimler-Team hat diesen Test sehr gut gemeistert“, kommentiert Källenius.

Eine noch größere Erfolgsgeschichte könnte das Stuttgarter Traditionsunternehmen schreiben, wenn die beiden in sehr unterschiedlichen Märkten tätigen Geschäfte mit Nutzfahrzeugen und Luxusautos ihre eigenen Stärken besser ausspielen könnten, ist die Überzeugung von Källenius. Er hat deswegen die Aufspaltung des Konzerns in eine Mercedes-Benz AG und eine Daimler Truck AG angeschoben, die im Aufsichtsrat schon beschlossen und von einer außerordentlichen Hauptversammlung im dritten Quartal noch bestätigt werden muss. Erst bis dahin werden die Details geklärt sein. Abgeschlossen werden soll die Transaktion, einschließlich eines Börsengangs der Daimler Truck AG, noch in diesem Jahr.