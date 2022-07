Getreide aus der Ukraine : Krieg und Ernte

Thorsten Tiedemann tut sein Bestes, um die schlimmen Folgen des Kriegs in der Ukraine, der Kornkammer Europas, für die Ernährung der Weltbevölkerung zu lindern. Dafür ist der Geschäftsführer des Hamburger Agrarhandelsunternehmens Getreide AG aber nicht nach Odessa oder Mariupol am Schwarzen Meer gereist, um den Kriegsschiffen und Seeminen zum Trotz doch irgendwie ukrainisches Getreide auszuführen, das dort seit Monaten in großen Mengen in Lagerhäusern feststeckt. Sondern auf die andere Seite der Erdhalbkugel, nach Australien.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Den australischen Farmern kauft Tiedemann Raps ab, sie haben eine gute Ernte eingefahren. Rapsschrot ist ein prima Tierfutter. Damit lässt sich in der Viehhaltung Mais oder Weizen ersetzen. Dasselbe gilt für Soja, das Tiedemann und andere europäische Agrarhändler zurzeit in Brasilien und in Kanada einkaufen, wo nach einer Dürre im vergangenen Jahr nun wieder gute Erträge zu verzeichnen sind.

Weizenpreis erstmals wieder auf Vorkriegsniveau

Das hört sich nicht spektakulär an. Aber diese veränderten Warenströme gehören zu den Gründen für eine bemerkenswerte Entwicklung auf dem Weltagrarmarkt. Der Weizenpreis, der nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wegen des befürchteten Totalausfalls der Exporte zuerst so steil nach oben ging, dass Hungersnöte von katastrophalem Ausmaß in den armen Ländern der Erde unausweichlich schienen, ist vor kurzem zum ersten Mal wieder auf das Vorkriegsniveau gesunken (siehe Grafik). Dafür musste nicht einmal die Weizenernte in anderen Teilen der Welt besonders üppig ausfallen. Die Agrarhändler warteten nicht auf die vorläufige Einigung, die Russland und die Ukraine in der vergangenen Woche im Getreide-Krieg ausgehandelt haben. Genauso wenig lassen sie sich jetzt davon beunruhigen, dass nur wenig später russische Raketen Hafenanlagen in Odessa getroffen haben.

Thorsten Tiedemann kauft statt Weizen aus der Ukraine Raps aus Australien. Schon sinkt auf dem Weltmarkt die Nachfrage nach Weizen.

Solche internationalen Ersatzgeschäfte erklären den Preisrückgang aber nicht vollständig. Auch die Entwicklung in der Ukraine spielt dafür eine wichtige Rolle. So schlimm der Krieg ist, die Landwirtschaft ist nicht zum Erliegen gekommen. Auf dem Großteil der Äcker wurde schon im vergangenen Herbst Wintergetreide ausgesät, das nun reif ist. Im Osten des Landes fällt die Ernte vielerorts wegen der Kampfhandlungen aus. Im Westen und Norden, wo im Frühjahr noch der Krieg tobte, als die jungen Pflanzen zu wachsen anfingen, gibt es dagegen zurzeit kaum Einschränkungen.

Dort hat der Landwirtschaftskonzern IMC Agro seine Felder, zusammen 120.000 Hektar, eine für deutsche Verhältnisse riesige Fläche. Der Geschäftsführer Alex Lissitsa berichtet: „Von unseren 2000 Mitarbeitern sind nach dem Kriegsbeginn etwa 200 ins Ausland geflohen. Fast alle sind inzwischen wieder zurückgekommen.“ Aber wohin mit der neuen Ernte? Der Seeweg, die Standardroute für Nahrungsmittelexporte aus der Ukraine, ist blockiert. Im Silo liegt deshalb noch ein großer Teil der Ernte aus dem vergangenen Jahr.

„Wir haben eine große alte Lagerhalle repariert, die wir eigentlich verkaufen wollten“, sagt Lissitsa. „Außerdem haben wir Silosäcke gekauft, genug für rund 100.000 Tonnen Getreide.“ Ob die Lagerkapazität nun groß genug ist, hängt vom Ertrag ab. Und davon, wie lange die Häfen am Schwarzen Meer noch gesperrt sind.