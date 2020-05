Gesundheitsversorgung : Wenn Mediziner zu Ministern werden

Covid-19-Erkrankte : Ohrsensor soll in Krankenhaus Alarm schlagen

Wer an Covid-19 erkrankt, hat am Anfang oft milde Symptome und kommt nicht ins Krankenhaus, sondern in häusliche Isolation. Doch der Zustand kann sich in einer zweiten Phase rasch verschlechtern. Dann soll dieser Ohrsensor in der Klinik Alarm schlagen.