Gesundheitssystem : Das amerikanische Hüftgelenks-Wunder

Fußballweltmeister ist Deutschland schon lange nicht mehr. Exportweltmeister auch nicht. Nur beim Hüftgelenkersatz macht den Deutschen keiner ihren Titel streitig. Nirgendwo sonst auf der Welt werden so viele Prothesen eingesetzt. Auf 100.000 Einwohner kommen der Industrieländerorganisation OECD zufolge hierzulande im Jahr 315 künst­liche Hüftgelenke. In den USA sind es 204, in Spanien 128, in Israel 68. Schwer vorstellbar, dass es dafür allein medizinische Gründe gibt und deutsche Hüften wirklich so viel schwächer sind als amerikanische, spanische und israelische.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Von Überversorgung reden Fachleute, um solche Phänomene zu erklären. Es lohnt sich für die Kliniken in manchen Fällen offenkundig, mehr zu tun als nötig. Das ist eine bittere Erkenntnis, wenn gleichzeitig allerorten über knappe Mittel im Gesundheitssystem geklagt wird.