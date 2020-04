Gesundheitsökonom Greiner : „Eine neue Wirtschaftsordnung brauchen wir nicht“

In der Corona-Krise brechen viele Dämme, früher Unvorstellbares wird über Nacht möglich. Milliardenhilfen für die Wirtschaft etwa, eine riesige Neuverschuldung, die Zwangsschließung von Geschäften und Schulen, Kontaktsperren. Schon wird darüber nachgedacht, Unternehmen zur Umstellung ihrer Produktion zu zwingen oder eine staatliche Fertigung kritischer Arzneimittel und Schutzausrüstungen aufzubauen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Immer wieder heißt es, der Grund für fehlende Schutzmasken sei die überbordende Ökonomisierung des Gesundheitswesens, die gleichsam die Globalisierung mit schlimmen Folgen direkt ins Krankenzimmer geholt habe. Die Politik habe das System hemmungslos kaputtgespart, obwohl es sich um kritische Infrastruktur zur Daseinsvorsorge handele. Folgen dieser verfehlten Ansätze seien niedrige Löhne in der Pflege und ständige Engpässe in der Beschaffung von Arzneimitteln und nun auch von Schutzbekleidung. Zudem sei Deutschland in eine gefährliche Abhängigkeit von außereuropäischen Staaten geraten. Einige Auguren fordern deshalb schon eine neue Weltwirtschaftsordnung.

Wolfgang Greiner kann über diese Argumentation nur den Kopf schütteln. Er ist Professor für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement an der Universität Bielefeld und ein erklärter Verfechter marktwirtschaftlicher Verfahren im Gesundheitswesen. Talkshows und Politiker zeichneten ein Zerrbild der aktuellen Situation, das in den nächsten Monaten zu folgenschweren Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen führen könne, sagt Greiner der F.A.Z.. So könne von einem andauernden Sparzwang im Gesundheitswesen keine Rede sein. In den vergangenen Jahren seien bei den Ausgaben der Krankenversicherungen Zuwachsraten von 4 Prozent erreicht worden, nicht zuletzt durch großzügige Leistungsgesetze der Gesundheitspolitik.

In der Pflege wurden Fehler gemacht

Tatsächlich wurden unter anderem der Pflegebedürftigkeitsbegriff ausgeweitet, die Arzt- und Apothekerhonorare erhöht und die Physiotherapeuten finanziell aufgewertet. Für alle diese Schritte gab es Greiner zufolge gute Gründe, für viele einen breiten gesellschaftlichen Konsens. „Die vergangenen zehn Jahre Gesundheitspolitik waren aber damit gerade das Gegenteil zu den ständigen Sparrunden im Gesundheitssystem der achtziger und neunziger Jahre“, sagt der Volkswirt.

In der Pflege seien klar Fehler gemacht worden, gibt er zu, und zwar sowohl in privaten Krankenhäusern als auch in freigemeinnützigen Kliniken und in Häusern der öffentlichen (meist kommunalen) Hand. So habe man bis zum Jahr 2007 Pflegekräfte abgebaut, während die Ärzte erfolgreich ihre effektive Arbeitszeit im Krankenhaus hätten senken und gleichzeitig ihre Gehälter erhöhen können. Mittlerweile aber sei die Pflege zum wichtigsten Engpassfaktor bei der wirtschaftlichen Entwicklung der Hospitäler geworden. Es gebe kaum ein Krankenhaus, das nicht sofort Pflegepersonal einstellen würde, wenn es welches auf dem Arbeitsmarkt gäbe. Auch die Ausbildungszahlen befänden sich schon seit Jahren auf Rekordniveau. Nicht selten würden Krankenhausinvestitionen aus Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal zurückgestellt.