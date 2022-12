Pläne für Krankenhausreform : Karl Lauterbachs Klinikrevolte

Um drastische Worte waren die Ärzte am Nikolaustag nicht verlegen. Im deutschen Klinikwesen „brennt es lichterloh“, sagte Tom Bschor, der Koordinator der Regierungskommission zur Krankenhausversorgung in Berlin. Wenn man jetzt nicht handle, werde die Versorgung „kollabieren“. Das Kommissionsmitglied Christian Karagiannidis, zugleich Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, sieht den „Tanker des Gesundheitswesens“ in einer extremen Schieflage. Werde das Ruder jetzt nicht herumgerissen, „kentert das Schiff noch in den Zwanzigerjahren“.

Gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Irmtraud Gürkan vom Berliner Universitätsklinikum Charité präsentierten die beiden Mediziner am Dienstag ihre Empfehlungen zu einer „großen Krankenhausreform“.