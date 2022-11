Gesundheitsminister Lauterbach : Der gefallene Professor

Das Bundesgesundheitsministerium ist eine große Maschine, die viele Gesetze und Verordnungen produziert, ein Apparat, der jeden im Land betrifft und deshalb seinen Chefingenieur bekannt und nicht selten sogar beliebt macht. Doch mitunter kommt er dabei unter die schnell drehenden Räder. Das bekam Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu spüren, der in der Corona-Pandemie zunächst zu einem besonders geschätzten Politiker aufstieg, dann aber jäh abstürzte. Jetzt widerfährt dieser Niedergang seinem Nachfolger Karl Lauterbach (SPD). Nach fast einem Jahr im Amt ist nicht alles schlecht, was er angepackt hat, aber die hohen Hoffnungen, die in ihn gesetzt wurden und die er selbst genährt hat, sind weitgehend zerstoben.

Unmittelbar nach der Vereidigung im Dezember rangierte Lauterbach auf Platz drei der beliebtesten Politiker hinter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD), im Januar stand er sogar an der Spitze. Inzwischen ist der Minister auf den siebten oder zehnten Platz abgerutscht. Als er noch nicht am Kabinettstisch saß, war sein Rückhalt in der Bevölkerung besonders groß, es kursierte der Hashtag #wirwollenkarl.

Darauf hob auch Scholz ab, als er vergangenes Jahr an Nikolaus seine SPD-Minister vorstellte. Im Kampf gegen die Pandemie hätten sich „bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger gewünscht, dass der nächste Bundesgesundheitsminister vom Fach ist und dass er Karl Lauterbach heißt“, so Scholz damals. „Er wird es.“ Der Satz war bedeutsam, weil tatsächlich eher die Öffentlichkeit den Achtundfünfzigjährigen auf seinen Posten gehievt hatte als die eigene Partei. Lauterbach genießt bis heute in der SPD weniger Rückhalt als die anderen Minister, er gilt als eigenbrötlerisch, nicht besonders teamfähig und zuweilen als altklug.

Die Vorschusslorbeeren bezogen sich auf Lauterbachs vermeintlich stringente Ansätze im Kampf gegen Covid-19. Unermüdlich hatte er während Spahns Amtszeit getwittert, Talkshows besucht, sich interviewen lassen und war damals schon zu einer Art Schattenminister erblüht, obgleich er selbst zum Regierungslager gehörte. Das nervte nicht nur Spahn, sondern auch viele Sozialdemokraten, vor allem deren Gesundheitspolitiker. Schließlich war Lauterbach nicht einmal mehr gesundheitspolitischer Sprecher, geschweige denn Vize seiner Fraktion.

Er glaubte sich jedoch einlassen zu müssen, weil er über reichlich fachpolitische Erfahrung verfügte und auch über Expertise als Arzt, Forscher und Gesundheitsökonom. Seit seiner Zeit in Amerika hält er sich viel auf seine internationale Vernetzung zugute. Er war Mitglied des Sachverständigenrats im Gesundheitswesen und zog später in die „Rürup-Kommission“ ein. Im ersten Jahrzehnt der Zweitausenderjahre galt er als „Einflüsterer“ von Ulla Schmidt (SPD), der Bundesgesundheitsministerin mit der längsten Dienstzeit.

Bis heute unterrichtet Lauterbach in Harvard als Außerordentlicher Professor und rühmt sich, in der Fachdiskussion mitreden zu können. Legendär geworden sind seine Verweise auf aktuelle Studien, die er gerade gelesen habe, oft genug nachts, was wohl seinen Arbeitseifer unterstreichen soll. Lauterbach ist neben dem FDP-Politiker Philipp Rösler, der zwischen 2009 und 2011 im Amt war, der einzige Arzt unter bisher 17 Bundesgesundheitsministern. Wie in anderen Ressorts auch kommen die Mandatsträger oft eher aus Parteiraison oder Proporz zu ihrem Posten als aufgrund fachlicher Qualifikation.