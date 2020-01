F.A.Z.-Exklusiv : Private Krankenversicherer haben Oberwasser

Die privaten Krankenversicherer atmen auf. Jahrelang haben sie mehr Versicherte an die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) verloren, als sie von diesen hinzugewannen. Diese Abwanderung ist jetzt gestoppt. Nach Informationen der F.A.Z. betrug der positive Saldo 2019 rund 12.000 Personen. 2018 waren es erst 800 gewesen, zuvor hatten die GKV sechs Jahre lang die Nase vorn gehabt. Am gravierendsten waren die Verluste der Privaten 2013, als sie 37.300 Kunden abgaben. Das geht aus Daten des Verbands der Privaten Krankenversicherungen (PKV) hervor.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Die jüngste Entwicklung will dieser Ende des Monats vorlegen. Demnach gab es 2019 rund 146.000 Übertritte zur PKV, denen 134.000 Abgänge an die gesetzlichen Kassen gegenüberstanden. 2018 waren es 133.700 Übertritte und 132.900 Abgänge gewesen, so dass der Verband noch nicht von einer Normalisierung sprechen wollte. Jetzt aber sagte PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther der F.A.Z.: „Das zweite Jahr hintereinander wechseln mehr Menschen von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung als umgekehrt. Hier scheint eine Trendwende stattzufinden, das freut uns natürlich.“