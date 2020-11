Ansteckungen vermeiden : Gegen rappelvolle Schulbusse kann man etwas tun

Aktualisiert am

Schnell noch rein in den Bus Bild: dpa

Angesichts hoher Infektionszahlen verbreitet sich das Coronavirus inzwischen auch merklich in den Schulen. Die Politiker überlegen, wie sie dort Ansteckungen verhindern können. Eine Teilung der Klassen und eine Ausweitung der Maskenpflicht sind im Gespräch. Doch was ist mit dem Weg zur Schule und von der Schule nach Hause? Das fragen sich vor allem besorgte Eltern.

Lisa Becker Redakteurin in der Wirtschaft F.A.Z.

So schreibt eine Mutter auf Twitter, sie habe bei jedem Kioskbier, das sie im Freien trinke, ein schlechtes Gewissen, müsse aber ihre Kinder morgens in volle Schulbusse stecken. Eine andere berichtet, sie sei gerade an einem Schulbus vorbeigefahren. Rappelvoll sei er gewesen, und manche Kinder hätten keine Masken getragen.