Drohendes Milliardendefizit : Gesetzliche Krankenversicherung: Zusatzbeitrag soll 2023 um 0,3 Prozentpunkte steigen

Aktualisiert am

Die gesetzliche Krankenversicherung steckt tief in den roten Zahlen. Gesundheitsminister Lauterbach will deshalb den Zusatzbeitrag erhöhen. Auch der Bundeszuschuss soll steigen.

Für die mehr als 57 Millionen Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird der Zusatzbeitrag im kommenden Jahr deutlich steigen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte am Dienstag in Berlin eine Erhöhung des Zusatzbeitrags um 0,3 Prozentpunkte an. Derzeit beträgt der durchschnittliche Zusatzbeitrag 1,3 Prozent.

Grund für den Schritt ist, dass die Finanzen im Gesundheitswesen aus dem Ruder laufen. So fehlen den gesetzlichen Krankenkassen 2023 mindestens 17 Milliarden Euro, wie Lauterbach darlegte. Während der Corona-Jahre 2020 bis 2022 hat der Bund seine ohnehin hohen Steuerzuschüsse an die GKV von jährlich 14,5 Milliarden Euro weiter aufgestockt, im laufenden Jahr fast auf das Doppelte.

Lauterbach zufolge soll der Bundeszuschuss nun noch einmal um 2 Milliarden Euro steigen. Außerdem sollen die gesetzlichen Krankenkassen - ähnlich wie die Pflegeversicherung - beim Bund ein Darlehen in Höhe von 1 Milliarden Euro aufnehmen.

Diese drei Maßnahmen verbreiterten die Einnahmebasis, sagte Lauterbach. Die Kassen sollen aber zusätzlich auch ihre Reserven weiter abbauen. Lauterbachs Vorschläge gehen nun in die Abstimmung mit den anderen Ministerien.