Krankenhausfinanzierung : Gesetzentwurf zur Klinikreform soll bis Sommer kommen

Zumindest in einem Punkt schienen sich von Beginn an alle einig zu sein: Deutschlands Krankenhauslandschaft muss dringend reformiert werden. Denn es gibt hierzulande zwar überdurchschnittlich viele Kliniken und überdurchschnittlich viele Betten, in der Versorgung läuft aber einiges schief. Doch wie soll die Reform aussehen? Und: Wer soll überhaupt entscheiden, welche Krankenhäuser künftig welche Leistungen anbieten, wie viel Geld sie dafür erhalten – und welche womöglich geschlossen werden müssen? Bei diesen Fragen wurde es heikel.

Am Donnerstag trafen sich daher die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sowie Gesundheitspolitiker der Berliner Ampelkoalition per Schaltkonferenz zum „Krankenhausgipfel“. Konkret ging es um die Vorschläge einer von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eingesetzten Regierungskommission aus Medizinern, Ökonomen und Juristen für eine neue Struktur und Finanzierung der rund 1900 Kliniken in Deutschland. Im Grundsatz hatte es für die Empfehlungen der Kommission viel Zustimmung gegeben. Einige Bundesländer – allen voran Nordrhein-Westfalen und Bayern – beklagten jedoch einen Eingriff in ihre Kompetenzen: Die Krankenhausplanung sei dem Grundgesetz zufolge Ländersache, monierten sie. Und das müsse sie auch bleiben.

Gemeinsamer Gesetzentwurf bis zur Sommerpause

Es gab also viel zu besprechen, so viel, dass die Sitzung deutlich länger dauerte als ursprünglich geplant. Lauterbach und seine beiden Kollegen Karl-Josef Laumann aus NRW und Daniela Behrens aus Niedersachsen verkündeten im Anschluss, dass sie sich für ein ungewöhnliches Vorgehen entschieden hätten: So wollen Bund und Länder bis zur Sommerpause einen gemeinsamen Gesetzentwurf für eine Klinikreform erarbeiten. Es wird sich um ein zustimmungspflichtiges Gesetz handeln, das sowohl den Bundestag als auch den Bundesrat passieren muss. Üblicherweise erarbeitet auch für ein solches Gesetz die Bundesregierung einen Entwurf aus, der zunächst im Bundestag verabschiedet und erst im Anschluss in der Länderkammer diskutiert wird.

Man darf also vermuten, dass die Länder bei dem Treffen nachdrücklich auf ihre Zuständigkeit für die Krankenhausplanung gepocht haben. Es sei deutlich geworden, dass diese „aus guten Gründen bei den Ländern bleibt“, sagte Laumann, und nannte als Beispiel sein eigenes Bundesland. So sei die Krankenhausstruktur im Rheinland anders als die im westfälischen Landesteil, gleiches gelte für west- und ostdeutsche Bundesländer. Man könne „keine Bundesschablone über die Krankenhäuser legen“, so der CDU-Politiker.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hob vor allem die Punkte hervor, in denen man sich einig sei, und sprach von einer „großartigen Sitzung“. So herrsche in der Problemanalyse Konsens. 60 Prozent der Krankenhäuser hätten erhebliche finanzielle Probleme, sagte er. „Ohne eine große Reform würden viele Krankenhäuser in die Insolvenz gehen.“ Zudem gebe es große Qualitätsprobleme. Vielerorts könne die Versorgung nicht in der nötigen Qualität erbracht werden.

Fallpauschalen sollen eine geringere Rolle spielen

Doch auch, wenn in der Problemanalyse Einigkeit herrscht und alle Seiten betonten, man habe eine gute Arbeitsstruktur gefunden: In den kommenden Monaten dürften Bund und Ländern noch viele schwierige Debatten über die Details der geplanten Reform bevorstehen, die laut Lauterbach nichts weniger als eine „Revolution“ im Klinikwesen darstellt. Das Ziel der Reform ist, dass Patienten künftig eher nach medizinischen als nach ökonomischen Kriterien behandelt werden. Die Fallpauschalen, die die Krankenhäuser bisher je Patient und Diagnose erhalten, sollen nach den Vorschlägen der Regierungskommission künftig eine kleinere Rolle spielen, weil sie nach weit verbreiteter Ansicht zu Fehlanreizen führen. So gibt es einerseits zu viele unnötige Operationen, andererseits müssen aber beispielsweise pädiatrische Stationen schließen, weil sie sich betriebswirtschaftlich nicht rechnen. Dafür sollen die Kliniken feste Beträge für das Vorhalten etwa von Personal, medizinischem Gerät oder einer Notaufnahme erhalten.

Zudem sollen die Krankenhäuser in drei Kategorien – Grundversorger für die Basisversorgung, Regel- und Schwerpunktversorger für kompliziertere Eingriffe sowie Maximalversorger wie Unikliniken – und verschiedene Leistungsgruppen eingeteilt und entsprechend honoriert werden. Dadurch, dass künftig nicht mehr jedes Krankenhaus alles anbietet, soll auch die Qualität der Versorgung steigen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums werden bisher etwa Schlaganfälle zu häufig in Kliniken ohne Stroke Unit behandelt und onkologische Erkrankungen in Häusern ohne zertifiziertes Krebszentrum.

Niedersachsens Ministerin Behrens von der SPD bezeichnete die Vorschläge der Regierungskommission als „Arbeitsgrundlage“, sie würden aber nicht eins zu eins in einen Regierungsentwurf übersetzt werden. Die Reform sei eine Mammutaufgabe, sagte Behrens. Sie sei aber unverzichtbar, weil es schon heute Lücken bei der Versorgung in ländlichen Regionen gebe und weil in den kommenden Jahren viele Ärzte und Pflegekräfte in den Ruhestand gingen.