Gesetzentwurf der Koalition : Schneller zu neuen Verkehrswegen

Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Infrastruktur dauern in Deutschland viele Jahre oder gar Jahrzehnte – länger als anderswo auf der Welt. Die Koalition will nun mit zwei neuen Gesetzen das Planen und Bauen beschleunigen. Ein höheres Tempo sei auch wichtig, weil „das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung umfangreiche Maßnahmen zur Verlagerung des Verkehrs auf umweltfreundliche Verkehrsträger vorsieht“, heißt es in der Begründung der Gesetze aus dem Hause von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte erst kürzlich gesagt: „Wir müssen in der Planung schneller werden. Vielleicht haben wir die Dringlichkeit unterschätzt.“

Zum einen will die Regierung für zwölf Vorhaben – sieben Schienen- und fünf Wasserstraßenprojekte – die Möglichkeit schaffen, statt über einen Verwaltungsakt die Baugenehmigung per Gesetz zu erlangen. Zu den Musterfällen des „Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetzes“ gehören der Ausbau der Bahnstrecke von Hannover nach Bielefeld sowie von München nach Freilassing, die Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals sowie die Optimierung der Fahrrinnen des Mittelrheins.

Höheres Tempo für Ausbau der Infrastruktur

Mit dem zweiten Gesetz will die Regierung die Verfahren für Ersatzneubauten von Straßen und Schienenwegen verschlanken. Außerdem soll durch eine frühe Beteiligung der Öffentlichkeit die Akzeptanz in der Bevölkerung steigen. Das Kabinett hat die Vorlagen gebilligt. Kurz vor Weihnachten hat sich der Bundestag erstmals damit befasst. Am nächsten Mittwoch wird sich der Verkehrsausschuss die Bewertung der Pläne durch Sachverständige und Verbände anhören.

Wird zum Beispiel künftig eine Bundesfernstraße im Zuge einer Brückenerneuerung vorübergehend verlegt, soll auf ein umfassendes neues Genehmigungsverfahren verzichtet werden. Ähnliches ist für die Schiene geplant: Bei Ersatzneubauten, die eine Anpassung an neue technische Standards erfordern, muss die bestehende Bahnanlage oft etwas vergrößert werden. Durch die Neuregelung soll der Ersatz der Anlagen künftig aber nur genehmigungspflichtig sein, wenn der Grundriss der Betriebsanlage „wesentlich“ geändert wird. Das ist dann der Fall, wenn durch die Ausweitung Grundstücke Dritter in Anspruch genommen werden müssen oder Dritte erstmals oder erheblich mehr belastet werden.

Scheuer will ein höheres Tempo nicht nur für Verkehrswege, sondern auch für den Mobilfunk- und Glasfaserausbau. Bis ein Mobilfunkmast genehmigt sei, vergingen in Deutschland eineinhalb Jahre, im europäischen Ausland dagegen nur vier bis sechs Monate, sagte der Minister kürzlich. Die Bundesregierung hatte schon Ende 2018 ein Planungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Nach Einschätzung von Fachleuten ist jedoch der erwünschte Effekt bisher ausgeblieben.

Gegenwind aus der Opposition

Die Opposition meldet gegen die neuen Regierungspläne Widerspruch an, und auch der Bundesrat sieht Nachbesserungsbedarf. Die Länder wollen die Planungsbeschleunigung auch auf Straßen- und U-Bahnstrecken ausdehnen. Der FDP reicht die Beschleunigung einiger weniger Pilotprojekte per Gesetz nicht aus. Sie bemängelt zudem, dass kein Straßenbauprojekt in die Liste aufgenommen worden sei. Es müsse weitere Beschleunigungsmaßnahmen geben, die verkehrsträgerübergreifend wirkten.

So sollte nach Überzeugung der FDP eine straffe, frühzeitige Beteiligung der Bürger am Anfang des Planungsprozesses etabliert werden. Gleichzeitig müsse die vereinfachte Planfeststellung, die sogenannte Plangenehmigung, stärker genutzt werden, besonders bei der Instandsetzung von Brücken. Die Links-Fraktion lehnt derweil die Schaffung von Baurecht per Gesetz grundsätzlich ab. Damit würde dem bewährten Rechtsbehelf für Verbände, nämlich dem Gang vor die Verwaltungsgerichte, die Grundlage entzogen – und der Rechtsstaat ausgehöhlt.

Tatsächlich ist der Wegeausbau per Gesetz nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Südumfahrung Stendal nur in Einzelfällen und in engen Grenzen zulässig. Soweit das Maßnahmengesetz eine enteignungsrechtliche Vorwirkung anordne, bedürfe es einer Rechtfertigung für die Zulassung in Gesetzesform, wird in der Gesetzesbegründung aus dem Urteil zitiert.

Grundrechtlich relevant sei auch die mit einem Gesetz verbundene Minderung des gerichtlichen Rechtsschutzes. Denn im Verfahren sei der Verwaltungsrechtsweg ausgeschlossen, der gegen behördliche Planfeststellungsbeschlüsse eröffnet ist. Deshalb müssten triftige Gründe für die Annahme bestehen, „dass die Durchführung einer behördlichen Planfeststellung mit erheblichen Nachteilen für das Gemeinwohl verbunden wäre, denen nur durch eine gesetzlich Regelung begegnet werden kann“. Planfeststellende Gesetze hätten Ausnahmecharakter.

Der frühere hessische FDP-Wirtschaftsminister, Rechtsanwalt Dieter Posch, sieht die Ausgestaltung des Maßnahmegesetzes kritisch, er fordert in seiner Stellungnahme für den Verkehrsausschuss mehr Einfluss für das Parlament. Nach dem Gesetz könne das Bundesverkehrsministerium entscheiden, dass ein Vorhaben durch Verwaltungsakt und nicht durch den Gesetzgeber zugelassen werden solle. Damit sei die Verwaltung nach wie vor „Herr des Verfahrens“ und nicht das Parlament, es handele sich also um ein „Maßnahmegesetz von Gnaden der Exekutive“. Denn die Regelung bedeute, dass die zuständige Behörde nicht nur formal zu entscheiden habe, ob die Voraussetzungen für gesetzgeberisches Handeln gegeben seien, sondern auch inhaltlich. Damit werde der Sinn des Maßnahmegesetzes in Frage gestellt.