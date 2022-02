Zugang zu Industriedaten : Revolution am Datenmarkt

Was passiert mit den Datenschätzen, die in Fabriken und beim Autofahren entstehen? Die EU-Kommission beantwortet die Frage - mit großen Folgen für Kunden und Konzerne.

Jeder, der Facebook, Instagram oder Snapchat nutzt, weiß: Das Rennen darum, wer personenbezogene Daten wirtschaftlich nutzen kann, hat die EU an die amerikanischen Internetkonzerne verloren. Daran werden auch die geplanten neuen Digitalgesetze der EU kaum etwas än­dern. Umso wichtiger ist der Europä­ischen Kommission, dass das bei den wichtigen Industriedaten nicht wieder ge­schieht. Schließlich liegt in den Daten angesichts der zunehmenden Vernetzung der Wirtschaft (Stichwort Industrie 4.0) und neuer Angebote wie des autonomen Fahrens enormes Potential. Um das zu nutzen, muss die EU eine Frage beantworten: Wie kann sie sicherstellen, dass die mit Höchstgeschwindigkeit wachsende Menge der von Menschen wie von Maschinen erzeugten Daten nicht ungenutzt herumliegt oder allenfalls von einigen Großkonzernen genutzt wird?

Die Antwort soll ein neues Datengesetz („Data Act“) geben, das die Kommission am 23. Fe­bruar vorlegen will. Ein Entwurf liegt der F.A.Z. vor. Die EU-Behörde will damit verhindern, dass Hersteller vernetzter Produkte, ob es nun um Industrieanlagen, Autos, Sprachassistenten oder Smartwatches geht, die von den Nutzern erzeugten Daten horten und nicht mit anderen Unternehmen teilen. Dazu will sie die Hersteller verpflichten, die Daten ihren Nutzern – Privatpersonen wie Unternehmen – auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit aber nicht genug. Die Nutzer sollen die Daten auch an Dritte weitergeben können oder gleich Dritte ermächtigen, die Daten einzusammeln und zu verwerten – wenn dann auch gegen eine „angemessene“ Gebühr an den Hersteller.

Die Gewichte am Markt werden verschoben

Betroffen davon wären Autokonzerne, Mittelständler, nicht zuletzt aber auch die amerikanischen Internetkonzerne. Diese spielen inzwischen auch im Markt für vernetzte Produkte wie dem vernetzen Fahren eine große Rolle. Der Autokonzern Stellantis, zu dem Opel, Peugeot, Fiat und Chrysler gehören, etwa kooperiert dabei mit Amazon. Um zu verhindern, dass die Internet-Giganten, das Gesetz nutzen, um sich Zugang zu noch mehr Daten zu verschaffen, dürfen sie selbst keine Daten von Dritten abrufen. Dafür schließt das Gesetz Unternehmen, die unter das neue EU-Gesetz für digitale Märkte (DMA) fallen, sprich vor allem Google, Amazon, Facebook und Apple, davon ausdrücklich aus. Die amerikanischen Internetgiganten müssen also ihre Daten teilen, erhalten jedoch selbst keinen Zugang zu den Daten anderer, europäischer Unternehmen.

Wenn die Kommission an diesem Ansatz festhält, wäre das – heißt es in Brüssel – eine Revolution und dürfte bei den Unternehmen auf heftigen Widerstand stoßen. Schließlich müssten die vernetzten Produkte künftig so ausgestaltet werden, dass die Daten reibungslos weitergegeben werden können, was für die Unternehmen Aufwand bedeutet. Unnötig komplizierte Vorgaben und Prozesse für das Abrufen der Daten schließt der Vorschlag ausdrücklich aus. Zudem greift der Ansatz in ihr Geschäftsmodell ein, weil sie die Daten dann nicht mehr exklusiv nutzen können – zumal auch der Schutz von Geschäftsgeheimnissen der Datenweitergabe nach dem Entwurf nicht entgegenstehen soll. Es muss von den Beteiligten nur sichergestellt werden, dass diese Geschäftsgeheimnisse ausreichend geschützt werden. Die Gewichte am Markt werden verschoben. Die Hersteller vernetzter Produkte können auch nicht mehr vertraglich ausschließen, dass Dritte die Wartung etwa von Industrieanlagen übernehmen.

Den Wechsel des Cloud-Anbieters erleichtern

Eine wichtige Einschränkung gibt es jedoch für die Nutzung der Daten. Sie dürfen nicht verwendet werden, um Konkurrenzprodukte zu denen der Hersteller zu entwickeln, von denen die weitergegebenen Daten stammen. Daimler könnte also nicht gezwungen werden, etwa von seinen autonom fahrenden Autos erhobene Daten an BMW oder VW weiterzugeben, wenn diese mit den Daten dann ihre eigenen autonom fahrenden Autos verbessern würden. Von der Pflicht zur Datenweitergabe ausnehmen will die Kommission außerdem kleine Unternehmen, zumindest solange sie nicht wirtschaftlich von anderen größeren Unternehmen abhängig sind.

Weiter soll das Gesetz Unternehmen wie Privatpersonen den Wechsel von einem Cloud-Anbieter zu einem anderen erleichtern. Die Selbstverpflichtung der Cloud-Anbieter, den Wechsel zu erleichtern, habe keine Dynamik in den Markt gebracht, heißt es zur Begründung in dem Gesetzesentwurf. Die Kommission will Cloud-Anbieter wie Amazons AWS, Microsoft oder Google deshalb verpflichten, eine technisch wie vertraglich reibungslose Verlagerung von Daten, Software und Anwendungen zu ermöglichen. Darüber hinaus sollen die Anbieter alle „angemessenen technischen, rechtlichen und organisatorische Maßnahmen“ ergreifen, um zu verhindern, dass Nicht-EU-Staaten Zugriff auf nicht-personenbezogenen Daten bekommen, wenn das gegen das europäische oder das Recht der EU-Staaten verstößt. Damit das Datengesetz in Kraft treten kann, müssen ihm sowohl das Europaparlament als auch die EU-Staaten zustimmen.