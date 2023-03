Endlich wird etwas gegen den Personalmangel in der Pflege getan – doch das Gesetz gegen die Personalnot in Altenheimen ist gescheitert. Die Privatversicherung will ihr Geld zurück.

Es war als großer Wurf des Gesundheitsministers geplant, als ein Zeichen an die Altenpflege, dass man endlich etwas gegen die Personalnot tue – zur Entlastung der Kollegen und zur besseren Versorgung der Bewohner. Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz von Jens Spahn (CDU) sollte dafür sorgen, dass in der stationären Altenpflege 13.000 neue Stellen entstünden. Der Clou: Sie sollten unkompliziert bewilligt und komplett von den Krankenversicherungen bezahlt werden, ohne Beteiligung der Pflegebedürftigen oder der Einrichtungen. Seit 2019 steht Häusern mit bis zu 40 Bewohnern aus diesem Programm eine halbe Pflegestelle zu. Danach folgt eine Staffelung je nach Personenzahl, im Maximalfall von mehr als 120 Pflegebedürftigen werden zwei zu­sätzliche Fachkräfte voll übernommen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Heute, vier Jahre und eine Pandemie später, welche die Arbeitsbelastung in den Heimen noch erhöht hat, ist davon nicht viel übrig. Das Ministerium von Spahns Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) bestätigt, dass aus der Förderung bis Ende 2022 gerade einmal 4000 Kräfte finanziert worden seien. Das entspricht 2800 Vollzeitäquivalenten. Jedes Quartal würden zwischen 37 und 38 Millionen Euro für die Zusatzjobs ausgegeben. Insgesamt seien es 2022 rund 151 Millionen Euro gewesen. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was die Versicherungen dem Gesetz nach in den Topf einzahlen müssen: Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) soll jedes Jahr 640 Millionen Euro aufbringen, die Privatversicherung (PKV) 44 Millionen.

„Ausgabenreste“ von einer Milliarde Euro

Der Bundesrechnungshof stieß sich schon 2021 an der Kluft zwischen den Beitragsmillionen und den wenigen Stellen. Da das Geld nicht abfloss, hätten sich be­reits nach anderthalb Jahren „Ausgabenreste“ von einer Milliarde Euro angehäuft, heißt es in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Nur ein Fünftel der 13.000 Positionen sei be­setzt worden. Es gebe eine „mangelnde Inanspruchnahme“, und es drohten Zweckentfremdungen: „Der GKV dürfen nicht langfristig erhebliche Beitragsmittel entzogen werden, ohne dass Pflegebedürftige in Pflegeheimen tatsächlich von einem Mehr an Pflege profitieren.“

Tatsächlich reagierte das Ministerium auf diese Rüge. Mit dem Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz sind die Kassenzahlungen nicht mehr gesetzlich an die Arbeitsplätze aus dem Förderprogramm gebunden, sondern sie fließen seit 2022 pauschal der medizinischen Be­handlungspflege zu. Diese kann zwar auch alten Menschen in Pflegeheimen zu­gutekommen, ist dem Kern nach aber etwas anders: Behandlungspflege muss ärztlich verschrieben werden, dient der medizinischen Versorgung, kann stationär oder ambulant erfolgen und umfasst neben Heimen auch Krankenhäuser.

Lauterbachs Sprecher stellt klar, dass die Übertragung der Beitragsgelder in die Behandlungspflege rückwirkend stattfinde. Deshalb gelte für das bisherige Altenpflegeförderprogramm: „Eine nutzlose Hortung von Versicherungsgeldern findet nicht statt.“ Im Übrigen laufe das Programm demnächst ohnehin aus, von Juli an könnten keine Anträge mehr gestellt werden. Das Stellenförderprogramm ge­he dann im neuen Personalbemessungsverfahren auf.

Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt

Den Verband der Privatversicherungen überzeugt das nicht. In seiner Stellungnahme zu Lauterbachs Entwurf eines neuen Pflegeunterstützungs- und Entlastungs­gesetzes moniert er, dass ein Großteil des gezahlten PKV-Gelds für das alte Stärkungsgesetz „ungenutzt beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) liegt“. Die Rede ist von 147 Millionen Euro, die auf 290 Millionen anwachsen könnten. Allein 2022 seien 34,3 Millionen aus den PKV-Beiträgen nicht verwendet worden. Die Ausgabenreste müssten an die PKV zu­rückfließen, so der Verband. „Auf Kosten der Versicherten hohe Millionenbeträge zu kassieren, die gar nicht benötigt werden, ist nicht länger vertretbar“, sagt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. Er schlägt vor, nur jede tatsächlich besetzte neue Stelle aus der Pflegeversicherung zu bezahlen: „Dann liegen keine Versichertengelder ungenutzt herum.“

Klar ist, dass das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz gescheitert ist. Theoretisch gibt es zwar ausreichend Geld für neue Stellen, auch die Bezahlung der Beschäftigten steigt mit der jüngst eingeführten Tarifbindung deutlich. Aber es finden sich nicht genügend Bewerber: Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt, selbst reguläre Stellen bleiben offen, erst recht die zusätzlichen.