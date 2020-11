Gescheiterte PKW-Maut : FDP zieht vor das Bundesverfassungsgericht

Wirtschaftspolitik : Röttgen wirbt im Rennen um den CDU-Vorsitz mit Merz-Themen

In dieser Woche konnte Norbert Röttgen als gefragter Gesprächspartner zur Präsidentenwahl in Amerika glänzen. Nun bekennt er sich in den Wirtschaftsthemen als Ordoliberaler. Damit will er Anhänger seines Konkurrenten Merz von sich überzeugen.