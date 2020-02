Aktualisiert am

Autoindustrie : General Motors stellt Aktivität in Australien und Neuseeland ein

General Motors stellt Aktivitäten in Australien und Neuseeland ein. Bild: AFP

General Motors will sich aus Australien und Neuseeland zurückziehen. Ein Werk in Thailand soll an den chinesischen Autohersteller Great Wall verkauft werden.