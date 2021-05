Handelspolitik : Gemeinsam gegen China

Aktualisiert am

In der Handelspolitik schlägt Amerika einen Entspannungskurs ein. Es braucht Alliierte im Ringen um die globale Vorherrschaft.

Die Hoffnungen der EU nach der Amtsübernahme des amerikanischen Präsidenten Joe Biden waren immens. In der Handelspolitik aber rechnete kaum jemand mit einer Abkehr von der „America-First“-Politik seines Vorgängers Donald Trump. Nur der Ton werde sich ändern. Nun jedoch mehren sich die Entspannungszeichen. Die EU und Amerika verhandeln über eine Lösung für den jahrzehntealten Streit über die Airbus-Boeing-Beihilfen. Sie reden über die von Trump verhängten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium. Und Biden verzichtet auf die angedrohten Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der /umstrittenen Nord-Stream-2-Pipeline – was natürlich eher ein Signal an Deutschland ist.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.



Das hat einen Preis. Daran zweifeln weder Brüssel noch Berlin. Biden sucht Alliierte an einer für ihn viel wichtigeren Front: im Wettbewerb mit China. Während Trump wahllos die Konfrontation suchte, konzentriert sich Biden auf seinen Hauptgegner. Entsprechend beeilte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zum Auftakt eines Treffens der EU-Handelsminister am Donnerstag zu betonen, die Europäer würden die „ausgestreckte Hand“ der neuen amerikanischen Regierung ergreifen, um die internationale Handelspolitik zu befrieden. „Es gibt Aufbruchsstimmung“, sagte er. Die EU werde ihr Gewicht einbringen und sich für offene Märkte einsetzen.