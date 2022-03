Geldpolitik : Richtig mit Stagflation umgehen

Eine Inflationsrate von 5,8 Prozent in der Eurozone sollte endgültig den Traum beenden, Geldentwertung bleibe ein lediglich vorübergehendes und nicht allzu bedenkliches Phänomen, das die Geldpolitik ignorieren sollte. Auch das lange kursierende Narrativ, die Inflation sei nicht ernst zu nehmen, weil eigentlich nur durch die Verteuerung von Energie erklärbar, taugt nicht mehr. Ja, die Energiepreise steigen besonders stark, aber mittlerweile beginnen auch viele andere Preise merklich zu steigen. Die Inflation ist nicht nur da – sie droht auch zu bleiben.

Zu allem Unglück droht hohe Inflation in Kombination mit einem spürbaren Rückgang des Wirtschaftswachstums. Die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in Osteuropa werden auch die Europäische Union belasten. Ein Zusammentreffen von hoher Inflation und Wachstumsschwäche wird in der Wirtschaftslehre als Stagflation bezeichnet. Sie ließ sich nach dem Ölschock von 1973 beobachten. Auch damals breitete sich die Geldentwertung von der Energiebranche auf die gesamte Wirtschaft aus. Aus einer Analyse der damaligen Vorgänge lassen sich wichtige Schlüsse für die Bekämpfung einer Stagflation auch in unserer Zeit ziehen.

Inflation lässt sich am wirksamsten mit steigenden Leitzinsen bekämpfen. Das Problem in einer Stagflation ist, dass unter den höheren Zinsen eine Wirtschaft leidet, die ohnehin schon nicht mehr wächst. Steigende Arbeitslosigkeit ist dann die Folge. Vor einem halben Jahrhundert ließen manche Länder die Geldentwertung laufen in der Hoffnung, damit ihre Wirtschaft zu schützen. Das Ergebnis waren Inflationsraten von 23 Prozent in Japan, 19 Prozent in Italien und 16 Prozent in Großbritannien. In Deutschland führte die Bundesbank die Wirtschaft in eine kurze Rezession, aber die Inflationsrate stieg nicht über 7 Prozent.

Im Nachhinein kam die deutsche Wirtschaft nicht schlechter durch die Siebzigerjahre als die Volkswirtschaften anderer Länder, aber die Inflation war in Deutschland niedriger. Daraus sollte die Europäische Zentralbank für die Gegenwart lernen: Inflation muss gerade in unsicheren Zeiten früh und konsequent bekämpft werden.