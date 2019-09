Geldpolitik : Der Streit um die Negativzinsen eskaliert

Eine Woche vor einer entscheidenden Sitzung der Europäischen Zentralbank zur künftigen Geldpolitik in Europa schlägt der Streit um eine Ausweitung der Negativzinsen hohe Wogen: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing warnte die Eurowährungshüter eindringlich davor, die Geldpolitik abermals zu lockern. „Gesamtwirtschaftlich wird eine weitere Zinssenkung auf dem aktuellen Niveau verpuffen“, sagte er auf einer Bankentagung des „Handelsblatts“ in Frankfurt. Sie werde lediglich die Vermögenspreise weiter in die Höhe treiben und die Sparer weiter belasten. Die Hoffnung der EZB, mittels einer weiteren Zinssenkung die schwächere gesamtwirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln, teilt Sewing nicht. „Die Zentralbanken haben kaum noch Mittel, um eine echte Wirtschaftskrise wirkungsvoll abzudämpfen“, befand er. „Langfristig ruinieren diese Niedrigzinsen das Finanzsystem.“

Geldhäuser in der Währungsunion müssen für Einlagen auf ihren Notenbank-Konten Geld zahlen, während Institute in den Vereinigten Staaten Guthabenzinsen erhalten. Dort wurden die Leitzinsen kürzlich zwar gesenkt, sie liegen mit einer Spanne zwischen 2 und 2,25 Prozent aber deutlich über dem Eurozonen-Niveau von null Prozent. Europäische Banken hätten durch diesen Unterschied einen Wettbewerbsnachteil von ungefähr 40 Milliarden Dollar, beklagte Sewing: „Allein uns als Deutsche Bank kosten die negativen Einlagenzinsen einen dreistelligen Millionenbetrag in diesem Jahr. Auf vier Jahre hochgerechnet, sind das mehr als zwei Milliarden Euro.“ Auch eine Staffelung des Einlagenzinssatzes für Banken, über die in der EZB-Führung diskutiert wird, ändert nach Einschätzung des Deutsche-Bank-Chefs am Grundproblem nichts.

Unterdessen räumte auch die künftige EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein, man dürfe die Nebenwirkungen der Negativzinsen nicht außer Acht lassen. „Wir müssen die negativen Folgen und Nebeneffekte im Blick behalten“, sagte sie während einer Anhörung im Europaparlament in Brüssel. Die Sorgen der Leute müssten beachtet werden. Zuvor hatte sie in einer schriftlichen Antwort auf Fragen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments (Econ) indessen auch hervorgehoben, dass die Geldpolitik aus ihrer Sicht auf absehbare Zeit sehr locker bleiben müsse, da die Eurozone wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt und die Teuerungsrate niedrig sei. Das wurde einerseits als Unterstützung der Linie des amtierenden EZB-Präsidenten Mario Draghi gedeutet. Andererseits hatte Lagarde sich zu Anleihekäufen eher zurückhaltend gezeigt. Sie äußerte sich in Brüssel wiederum auch zu Draghis berühmten Worten aus dem Sommer 2012, als deren Folge sich das Anlegerverhalten merklich änderte. „Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein“, hatte Draghi da gesagt. Seine designierte Nachfolgerin sagte dazu: „Ich hoffe, dass ich niemals so etwas sagen muss.“

Weitere ranghohe Notenbanker haben sich derweil kritisch zu neuen Anleihekäufen positioniert. Frankreichs Notenbankchef François Villeroy de Galhau sagte dazu dem französischen Magazin „L’Agefi“, die EZB müsse nicht alle geldpolitischen Instrumente gleichzeitig einsetzen. Weiter äußerte Madis Müller, der Notenbankchef aus Estland, die aktuelle Wirtschaftslage rechtfertige keinen Neustart der Anleihekäufe: Die wirtschaftliche Lage verschlechtere sich zwar, es gebe aber keine Rezession und es bestünden keine Deflationsgefahren, die normalerweise Voraussetzung von Anleihekäufen seien. Robert Holzmann, der neue Präsident der österreichischen Notenbank, hatte sich grundsätzlich gegen eine expansive Geldpolitik ausgesprochen und plädierte eher für das Gegenteil. Er hatte deshalb in Medien schon den Spitznamen „Anti-Draghi“ verliehen bekommen.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hatte sich nicht grundsätzlich gegen weitere Anleihekäufe ausgesprochen. Er mahnte aber zur Vorsicht, weil sie die Trennlinie zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik zu verwischen drohten. Der Chef der niederländischen Notenbank, Klaas Knot, äußerte, er sehe aktuell keine Notwendigkeit für mehr Staatsanleihekäufe: Die Wirtschaft der Währungsunion entwickele sich nicht so schwach. Auch die deutsche EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger hatte gesagt, sie sehe derzeit keine Notwendigkeit, die Anleihekäufe auszuweiten. Dies wäre nur im Falle einer drohenden Deflation gerechtfertigt, diese sei aber nirgendwo in Sicht. Zinssenkungen hingegen seien Teil der herkömmlichen Geldpolitik.