Datenschutz- und Kostengründe : Arbeitsminister stoppt Stechuhr-App

Als der Europäische Gerichtshof im Mai mit seinem umstrittenen „Stechuhr-Urteil“ härtere Vorgaben für die Erfassung von Arbeitszeiten formulierte, steuerte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen Tipp für Arbeitnehmer dazu bei: „Arbeitszeiten einfach erfassen, speichern und übermitteln – unsere App hilft dabei“, machten seine Mitarbeiter in den Sozialen Netzwerken auf eine eigens vom Ministerium angebotene Software für Mobiltelefone aufmerksam. „Kostenlos herunterladen: https://www. bmas.de/…“ – abzurufen also direkt beim Ministerium. Tatsächlich hatten auch Softwaretester der amtlichen Arbeitszeit-App gute Funktionalität bescheinigt.

Ausgerechnet diese App ist aber plötzlich aus dem Angebot verschwunden – so sang- und klanglos, dass selbst Arbeitsmarktfachleute der Regierungskoalition erst nachforschen mussten, was geschehen ist. Das Ministerium teilt dazu auf seiner Internetseite seit einiger Zeit mit: „Wir weisen Sie darauf hin, dass der Vertrieb der App ,einfach erfasst‘ zum 26.9.2019 eingestellt wurde“. Begründung: Die „für die App zur Verfügung gestellten Ressourcen sind nunmehr aufgebraucht“. Weitere Ausgaben, etwa zur Anpassung der App an neuere Telefone, „können nicht mehr getätigt werden.“

Führenden Arbeitsmarktpolitikern der Union im Bundestag leuchtet das nicht ein. Sie treten im Namen ihrer Bundestagsfraktion dafür ein, die App zügig wiederzubeleben. Schließlich sei diese für Arbeitnehmer und, gerade in Kleinbetrieben, auch für Arbeitgeber eine sehr nützliche Hilfe, um geleistete Arbeitszeiten vorschriftsgemäß zu erfassen. „Die Kosten für den Weiterbetrieb dürften bei einem Etat von über 150 Milliarden Euro im Jahr 2020 wirklich nicht ins Gewicht fallen“, sagte der Ludwigshafener CDU-Abgeordnete und Arbeitsmarktfachmann Torbjörn Kartes der F.A.Z. „Es gibt keinen Grund, warum wir diese App nicht weiter anbieten sollten“, folgert er.

Positive Entwicklung der Nutzerzahlen

Gemeinsam mit dem arbeitsmarktpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Peter Weiß, hat Kartes daher SPD-Minister Heil nun auch brieflich aufgefordert, die Entscheidung zurückzunehmen. „Die Einstellung der App ,einfach erfasst‘ bedauern wir als Unionsfraktion sehr“, betonen beide in dem Schreiben, das sie kurz vor Weihnachten abgeschickt haben und das der F.A.Z. vorliegt. Die so gestoppte App sei ein „vollständig entwickeltes, bewährtes Instrument, um Arbeitszeiten sehr einfach und ohne zusätzliche Kosten auch für kleinere Unternehmen rechtssicher zu dokumentieren“. Heil möge bitte die nötigen Schritte einleiten, um das Angebot in den „App Stores“ für die einschlägigen Smartphone-Betriebssysteme wieder zur Verfügung zu stellen.

Zuvor hatte Kartes durch eine förmliche Anfrage an das Ministerium nähere Informationen eingeholt und festgestellt, dass sich die Nutzerzahl der App sehr positiv entwickelt habe: Zuletzt hatten 21.780 Arbeitnehmer die App auf ihrem Smartphone; allein die Zahl der Nutzer mit Android-Betriebssystem hatte sich seit dem Vorjahr auf 10.734 fast verdoppelt. Daneben enthält das Antwortschreiben des Ministeriums eine Kostenübersicht: Für die Entwicklung der App im Jahr 2015 wurden 47.000 Euro ausgegeben; in den Folgejahren kamen insgesamt 27.000 Euro für Sicherheitsupdates und Verbesserungen hinzu. Dass angesichts der Größe des Arbeits- und Sozialetats gerade dafür nun kein Geld mehr da sein solle, leuchtet beiden Unionspolitikern nicht ein.

Ursprünglich war die App 2015 von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zusammen mit dem gesetzlichen Mindestlohn eingeführt worden: Sie sollte Arbeitnehmern eine Handhabe gegen Arbeitgeber verschaffen, die versuchen, durch unvollständige Zeiterfassung Löhne zu drücken. Zwar gibt es auch Arbeitszeit-Apps kommerzieller Anbieter. Für das Angebot des Ministeriums spricht aus Sicht der Arbeitsmarktpolitiker aber neben der guten Funktionalität auch die besondere Glaubwürdigkeit einer amtlich geprüften App.

In seiner Antwort an Kartes führte das Ministerium neben allgemeinen Kostengründen indes noch weitere Punkte gegen die App an: Der Bundesrechnungshof könne womöglich Einwände gegen einen Weiterbetrieb erheben. Zugleich hätten rechtliche Folgewirkungen der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung das Aus befördert: Diese „hätten weitere Anpassungen nach sich gezogen“ und „nicht unerhebliche Kosten verursacht“, erklärt das Arbeitsministerium. Vor diesem Hintergrund habe es sich entschieden, die App „einfach erfasst“ nicht länger anzubieten.