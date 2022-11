Mit Gewinn investieren : Die Krise als Anlagechance

Mit der Geldanlage stehen viele Menschen auf Kriegsfuß. Sie wird zwar als wichtig erachtet. Aber letztlich fällt sie in die Kategorie lästige Pflicht. Und da es anders als bei der Steuererklärung keinen Zeitdruck durch Termine gibt und auch keine unmittelbaren Konsequenzen drohen, rückt der Gedanke, dort etwas tun zu müssen, schnell wieder in den Hinterkopf.

Eine weitere Schwierigkeit der Geldanlage ist ihr ungewisser Nutzen. Man begibt sich auf unsicheres Terrain, ohne Garantie für eine Belohnung. Wer tut das schon gerne freiwillig? Gerade machen Skandale in der Kryptowelt Schlagzeilen. Eine der größten Kryptobörsen ist plötzlich pleite, Milliarden an Kundengeld verschwunden.

Wasser auf die Mühlen derjenigen, die jede Menge Profiteure in der Finanzwelt vermuten, die sich auf mehr oder weniger illegale Weise die Taschen vollmachen. Zum Schaden des gutgläubigen Sparers, der sein Geld dann doch lieber auf dem örtlichen Sparkassenkonto belässt.

Lethargie der Sparer

Negative Zinsen haben die Lethargie der Sparer auf eine harte Probe gestellt. Wenig wird als so schlimm empfunden wie der Verlust an Geld. Manche wagten erste Schritte an den Kapitalmarkt, nicht aus Überzeugung, sondern als vermeintlich kleineres Übel. Prompt folgten Corona, Ukrainekrieg und Rohstoff-Inflation – das Jahr 2022 wird als eines der schwächeren in die Kapitalmarktgeschichte eingehen.

Nun gibt es sogar wieder Zinsen auf den Sparkonten. Zaghafte erste Schritte, selten mehr als ein Prozent, aber immerhin. Wer sich angesichts dessen zufrieden zurücklehnt, macht einen teuren Fehler. Der schleichende Kaufkraftverlust ist zwar nicht so sichtbar wie 0,3 Prozent Negativzinsen, aber oft viel schlimmer. Angesichts von Inflationsraten um acht Prozent bringt das Sparbuch selbst mit zwei Prozent Zinsen ein reales Minus von sechs Prozent mit sich.

Es gilt eine Anlageklasse zu finden, die sich langfristig besser als die Inflation entwickelt und somit Vermögen erhält oder mehrt. Die Finanzhistorie zeigt, dass dies vor allem Aktien liefern. Leider nicht an jedem Tag und auch nicht in jeder Woche und in jedem Jahr. Aber auf Sicht von zehn und mehr Jahren ist eine Aktienrendite von acht Prozent üblich und damit deutlich mehr, als jedes Sparbuch oder Tagesgeldkonto je bringen wird.

Wer ständig auf die Kurse schaut, wird nervös

Fluch und Segen der Aktien ist ihre stete Handelbarkeit. Fluch, weil sich sekündlich ablesen lässt, was die Unternehmensanteile gerade wert sind. Wer dort ständig draufschaut, kann nervös werden, wenn er Teile seines Vermögens verliert. Ende September stand der Dax auf weniger als 12.000 Punkten, ein glattes Viertel unter seinem Jahreshoch. Wer langfristig orientiert ist, sollt sich davon nicht irritieren lassen. Verglichen mit dem Herbst 2020 oder 2019 war schon kein Minus mehr zu erkennen. Und im Herbst vor zehn Jahren stand der Dax auf 7000 Punkten.

Aktuell sind es rund 14.500 Punkte. Die Aktienmärkte haben gemerkt, dass nicht jede Angst vor einem kalten Winter mit stillstehenden Fabriken ohne Gas berechtigt war. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal überraschend deutlich gewachsen, die Dax-Unternehmen haben Rekord­umsätze und Rekordgewinne erzielt. Ihnen geht es so gut wie nie.

Natürlich weiß niemand, wie ihre Lage in einem Jahr ist oder in fünf oder in zehn. Für die Geldanlage im Aktienmarkt ist ein Grundvertrauen in die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen nötig, in ihre Innovationskraft. Wer das mitbringt, der kann ganz entspannt einen Teil seines Vermögens auch am Kapitalmarkt anlegen, breit gestreut in einen Fonds oder Indexfonds. Das ist der Segen der Aktien, dass jeder auch mit wenig Geld täglich flexibel und zu niedrigen Kosten in die Weltwirtschaft investieren kann.

Wer Spaß daran hat, kann sich auch ein oder zwei Dutzend Einzelwerte heraussuchen. Die jüngsten Rekordgewinne zeigen, dass viele Unternehmen über starke Marken und Preissetzungsmacht verfügen. Sie können die Energiekosten über höhere Preise an ihre Kunden weitergeben.

Mehr zum Thema 1/

Wer das nötige Grundvertrauen in Unternehmen und Wirtschaft mitbringt, der kann sich über Rücksetzer an den Aktienmärkten wie in diesem Jahr sogar freuen. Krisen sind immer auch große Chancen, Aktien billig zu niedrigen Bewertungen einzukaufen. Nun haben sie sich wieder auf Normalniveau erholt, sind aber noch nicht teuer.

Die Erwartung einer moderaten Rezession im Winter ist in den Kursen schon enthalten, weitere Zinserhöhungen ebenso. Die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt haben hohe Werte für Investitionen ergeben. Darin spiegelt sich Zukunftsoptimismus der Unternehmen wider. Die Anleger sollten es ihnen gleichtun und mit Aktien an dieser guten Zukunft partizipieren.