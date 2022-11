Streit um Geld und Projekte : Deutschland und Frankreich ringen um ihre Weltraumpolitik

Aktualisiert am

Die strategische Bedeutung des Weltraums wird mittlerweile auch in Berlin beschworen. Klar ist trotzdem: Einen Deutschen auf dem Mond wird es so schnell nicht geben.

Start einer Rakete der Marke Ariane 5, die von Französisch-Guayana aus vier ESA-Satelliten ins All bringt. Bild: AFP

Thierry Breton wähnt sich am Ziel. Fünf Tage vor Beginn der Ministerratskonferenz der Eu­ro­päischen Weltraumorganisation (ESA) in Paris verkündete der Binnenmarktkommissar, sich auf EU-Ebene auf den Bau einer Weltraumkonstellation namens „Iris2“ verständigt zu haben. „Das ist ein großer Sprung für unsere technische Souveränität“, sagte Breton am Donnerstagabend.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Mit Reminiszenz an die gleichnamige griechische Regenbogengöttin steht „Iris2“ übersetzt für „Infrastruktur für Widerstandsfähigkeit, Interkonnektion und Sicherheit“ und meint ein System aus Bodenstationen und Satelliten in unterschiedlichen Größen und Umlaufbahnen, um Europa eine unabhängige, weltraumgestützte Telekommunikation zu ermöglichen.