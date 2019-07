Gelähmtes Land : Die „German Angst“ hat zu viel Macht

Mit der Angst fängt es früh an. Schon in jungen Jahren schleicht sich das Gefühl in unsere Köpfe ein. Dann lauert vermeintlich ein Monster, Gespenst oder irgendetwas anders Abscheuliches unter dem Bett, das zur Riesengefahr aufgeblasen wird und einem Angst einjagt. Woher soll das Kind, das im Bett liegt, es auch anders wissen? Manches Schreckgespenst lässt sich gar nicht mit bloßem Auge erkennen – und selbst wenn es sichtbar sein sollte, scheut der Ängstliche den Blick unter das Bett. Dafür braucht es schon den herbeigerufenen Erwachsenen, der mit einer anderen Perspektive auf die Bedrohung rationaler zu handeln vermag. Aber auch wenn der Erwachsene nichts gesehen hat, kann sich die Lage ein paar Minuten später ändern, das Monster unters Bett und die Angst in den Kopf zurückkehren.

Jan Hauser



Das alles gehört zum Leben dazu. Ängste sind natürlich. Doch sollten sich die schrecklichen Vorstellungen mit der Entwicklung überwinden lassen, oder wenigstens sollte man einen Umgang damit erlernen. Sonst harrt der Mensch in Angst und Schrecken aus. Einem kleinen Kind geht es damit auch nicht anders als einer Gesellschaft, in der sich kollektive Ängste breitmachen: Das alles nimmt Zuversicht und sorgt für Stillstand. Viele der großen Probleme unserer Zeit seien mit Angst behaftet, sagt der Kieler Professor Ulrich Hoinkes. Er leitet ein internationales Forschungsprojekt, das jene Angstkultur ergründen soll. Da geht es auch um Frage, wie Emotionalitäten in der Gesellschaft Wirkung zeigen. Der amerikanische Gesundheits- und Verhaltensforscher John Allegrante, Ko-Leiter des Projekts, sieht viele Belege dafür, dass Angst ein allgegenwärtiges und heimtückisches Merkmal des modernen Lebens ist. So werden nach Schätzungen viele Erwachsene in ihrem Leben eine Angststörung haben.

Mundschutz, Schusswaffen und Hochgeschwindigkeit

Die Angst verbleibt selten bei der einzelnen Person. Die Sorgen, Befürchtungen, Schreckensgedanken bestimmen das eigene Denken und das Gefühl des Individuums. Gleichzeitig drängt das einzelne Empfinden als ängstlicher Blickwinkel auf die Zukunft in die Gesellschaft. Angst ist unsere Gefahr. Sie geht einher mit einem Gefühl von Unsicherheit in einer sich wandelnden Gesellschaft: Was plant der amerikanische Präsident Donald Trump als nächste Überraschung im Handelskrieg, und wird sein plötzliches Handeln zur Gefahr für den Weltfrieden? Wird China zur Weltmacht und hängt Europa ab? Wie gehe ich damit um, wenn einmal selbstfahrende Autos durch die Straßen fahren? Was weiß ein Sprachassistent alles über mich? Gefährdet die Automatisierung, die Künstliche Intelligenz oder Maschinen in den Fabriken meine Arbeit und nimmt mir damit meine Existenzgrundlage?

Die größten Ängste werden meist von der Gesellschaft bestimmt. Im vergangenen Jahr galt eine gefährliche Welt durch Trumps Politik als Furcht Nummer eins. Das hat die Versicherung R+V in ihrer jährlichen Vermessung der Ängste der Deutschen herausgefunden: 69 Prozent gaben dies als ihre Angst an. In den beiden Jahren davor fürchteten sie noch am meisten den Terrorismus und in den Jahren von 2011 bis 2015 die Kosten für Steuerzahler durch die EU-Schuldenkrise. Also beschäftigten sich viele heute mit Gefahren von außerhalb, während sich die meisten Menschen zuvor um das eigene Lebensumfeld sorgten. Viele Jahre galt die größte Angst steigenden Lebenshaltungskosten sowie der schlechteren Wirtschaftslage im Finanzkrisenjahr 2009. Was die Menschen erleben, prägt ihre Ängste. Viele Befürchtungen haben reale Grundlagen und verschwinden auch nicht, selbst wenn andere Ängste hinzukommen und diese in der Liste der Angst von einem oberen Platz drängen. Viele Menschen fürchten sich weiter vor terroristischen Anschlägen und vor Kosten durch die Schuldenkrise von EU-Staaten.