Aufsichtsräte : Mehr Geld für Achleitner

tine. Frankfurt. Schon seit Jahren ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Paul Achleitner, der bestbezahlte Chefkontrolleur der 30 Dax-Unternehmen. Seine Spitzenposition hat er im vergangenen Jahr noch etwas ausbauen können. Rund 900.000 Euro erhielt Achleitner im Jahr 2019 von der Bank für seine Dienste und damit knapp 5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auf Rang zwei folgt der BMW-Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Reithofer mit einem unveränderten Salär in Höhe von 640.000 Euro für sein Mandat, auf Rang drei der Siemens-Chefkontrolleur Jim Hagemann Snabe mit 612.500 Euro. Das geht aus einer Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Die Deutsche Bank zahlt auch insgesamt am meisten für ihr 20-köpfiges Kontrollgremium. Rund 6,1 Millionen Euro überwies die Bank in Summe an ihre Aufsichtsräte. Das Plus in Höhe von 6 Prozent erklärt sich durch die Einrichtung von zwei zusätzlichen Ausschüssen im Aufsichtsrat: einem Strategieausschuss und einem Technologie-und Daten-Ausschuss, in beiden Ausschüssen sitzt auch Achleitner.

Der Chefkontrolleur der Deutschen Bank verdient nicht nur am meisten, er muss für sein Geld auch am meisten tun, zumindest wenn man die Arbeitsbelastung an der Zahl der Sitzungen misst. Für die Deutsche Bank nahm Achleitner in seiner Rolle als Aufsichtsrat im vergangenen Jahr an 53 von 56 Plenums- und Ausschusssitzungen teil, in mehr als der Hälfte der Sitzungen führte er den Vorsitz. Weil er aber nicht nur im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt, sondern auch in den Kontrollgremien von Daimler und Bayer, kam er im vergangenen Jahr auf insgesamt 84 Sitzungen.

Dass die Teilnahme an den Sitzungen der Aufsichtsräte so genau dokumentiert und veröffentlicht wird, mag manchen verwundern. Die Unternehmen müssen das zwar nicht, aber der Corporate-Governance-Kodex – das Benimmbuch für Unternehmen – empfiehlt eine solche Dokumentation, damit Aktionäre sehen können, welche Aufsichtsräte sich engagieren. Nahezu alle Dax-Unternehmen halten sich an die Empfehlung, nur MTU verzichtet noch immer darauf.

An Multi-Aufsichtsräten wird von Investoren immer wieder beklagt, dass für die einzelnen Mandate zu wenig Zeit bleibe. Im Falle von Achleitner lag die Arbeitsbelastung früher aber schon höher. Im Jahr 2016, als es in der Deutschen Bank stark kriselte, hatte Achleitner 104 Sitzungen zu bewältigen.