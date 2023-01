Aktualisiert am

Geplante Klinikreform : Lauterbachs Kritiker sehen lokale Krankenhausversorgung in Gefahr

Krankenhaus in Hamburg Bild: dpa

Bevor Bund und Länder an diesem Donnerstag zum ersten Mal offiziell über die geplante Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprechen, schlägt das Thema schon hohe Wellen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek erinnerte am Mittwoch daran, dass laut Grundgesetz die Länder für die Krankenhausplanung zuständig seien: „Diese sinnvolle Regelung darf nicht von der Berliner Ampelkoalition ausgehebelt werden.“ Die jüngsten Ideen griffen „in unzumutbarer Weise in die Kompetenz der Länder ein“.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Der CSU-Politiker bezog sich auf die Vorschläge einer Expertenkommission, die Lauterbach eingesetzt hatte. Diese sehen unter anderem eine Teilabkehr von der Vergütung nach Fallpauschalen vor und stattdessen die Einführung von Vorhalteleistungen unabhängig von der Patientenzahl.

Krankenhäuser sollen je nach Leistungsfähigkeit in drei Kategorien (Versorgungsstufen) eingeteilt und ihr Angebot gemäß Qualifikation und Ausstattung unterschiedlichen Leistungsgruppen zugeordnet werden. Letzteres soll zu einer Bündelung der Kompetenzen führen, sodass nicht jedes Haus alles anbietet.

Sorge vor einem „quasi-planwirtschaftlichen“ System

Holetschek kritisierte, das Konzept laufe „auf ein zentral gesteuertes, quasi-planwirtschaftliches und hochtheoretisches System hinaus, das bedarfsnotwendige Versorgungsstrukturen vor Ort gefährden würde“. Auch weiterhin müsse es gut ausgestattete und ausreichend finanzierte Kliniken in der Fläche geben.

„Über den Versorgungsbedarf mit Krankenhäusern im Land darf und kann nicht vom Berliner Schreibtisch aus entschieden werden.“ Als Beispiel nannte Ho­letschek jene 33.000 Geburten, die in Bayern derzeit in kleineren Krankenhäusern versorgt würden. Nach Lauterbachs Konzeption könnten sie „künftig nur noch in größeren Krankenhäusern stattfinden“.

Der Bund ist für die Rahmensetzung zur laufenden Krankenhausfinanzierung zuständig, die Länder müssen die Investitionen leisten, kommen dieser Verantwortung nach Meinung des Bundes aber nicht nach. Holetschek zufolge fehlen jährlich 15 Milliarden Euro zur Deckung der Betriebskosten, diese müsse der Bund nun als „Sonderfinanzierung“ aufbringen.

Statt das zu tun, laufe Lauterbachs Reform auf eine Umverteilung der unzulänglichen Ressourcen hinaus. „Entscheidend wird sein, ob es Lauterbach gelingt, Finanzminister Lindner davon zu überzeugen, dass wesentlich mehr Mittel erforderlich sind“, so der Bayer.

Kritik von der Deutschen Krankenhausgesellschaft

Die angeblich knappen Finanzen bereiten auch der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) Sorgen. Die Berechnungen der Kommission fußten auf einer „falschen Grundprämisse“, kritisierte der DKG-Vorsitzende Gerald Gaß: „Die Reform soll nach Vorstellung der Kommission die aktuellen Mittel nur umverteilen.“

Das System brauche dringend frisches Geld, 60 Prozent der Kliniken erwarteten für 2022 „zum Teil tiefrote Zahlen“. Im neuen Jahr dürften die Kosten doppelt so schnell steigen wie die staatlich festgelegte Vergütung. Gaß warnte vor einem Kliniksterben, das „in diesem Jahr voraussichtlich einen neuen Höhepunkt erreichen“ werde.

Der Kommission zufolge soll es künftig drei Klinikkategorien geben: pflegerisch orientierte zur Grundversorgung und für Notfälle, solche zur Regel- und Schwerpunktversorgung sowie die „Maximalversorger“, meist Universitätseinrichtungen. „Große Krankenhäuser in Ballungszentren setzen sich durch, kleine auf dem Land bleiben auf der Strecke“, befürchtet der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch.

„Das Ausbluten der medizinischen Versorgung in der Region gilt es durch eine Krankenhausreform zu verhindern“, sagte er der „Rheinischen Post“. Auch Brysch pocht auf eine bessere Finanzausstattung: „Gerade im ländlichen Raum brauchen die Menschen passgenaue Angebote bei Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs-Therapie und Altersmedizin. Das wird ohne Zweifel Geld kosten.“

Der Sozialverband VdK bewertet Lauterbachs Pläne indes als „Schritt in die richtige Richtung“. Künftig würden nur noch 60 Prozent der laufenden Kosten über die Fallpauschalen abgerechnet, der Rest über die fixe Vergütung als „Vorhaltepauschalen“. Die Neueinstufung der Kliniken in unterschiedliche Versorgungsniveaus sichere die Grundversorgung in ländlichen Gebieten. Die Ergänzung der stationären mit einer ambulanten Betreuung komme älteren Patienten zugute. Die Reform werde aber nicht ausreichen, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele: „Wir fordern eine vollständige Abkehr von der Gewinnorientierung und den sogenannten Fallpauschalen im Vergütungssystem.“