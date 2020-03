Gefahrenabwehr : Der Bund entmachtet die Länder in der Corona-Bekämpfung

Nach Informationen der F.A.Z. wird das Infektionsschutzgesetz so geändert, dass künftig Gesundheitsminister Spahn alle Fäden in der Hand hält. Auch Handyortungen und die Zwangsrekrutierung von Ärzten sind möglich.

Menschen laufen am Samstag über den Wochenmarkt in Oberhausen-Sterkrade Bild: dpa

Um in der Corona-Krise schneller und schärfer reagieren zu können, ändert die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz. Nach Informationen der F.A.Z. erhält der Bund künftig mehr Eingriffsmöglichkeiten im ganzen Land, während die Bundesländer zum Teil entmachtet werden. Das geht aus einem Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur Änderung des Gesetzes hervor, der der F.A.Z. exklusiv vorliegt.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Künftig kann die Bundesregierung zum Beispiel grenzüberschreitende Personentransporte untersagen, per Handyortung die Kontaktpersonen von Infizierten suchen, die Versorgung mit Arzneien und Schutzausrüstung zentral steuern und medizinisches Personal zwangsrekrutieren. Sie kann aber keine Ausgangssperren anordnen, wie sie derzeit im Gespräch und in einigen Ländern schon in Kraft sind.

Der Entwurf soll am Montag im Bundeskabinett verabschiedet und kommende Woche gleich in den Bundestag und in den Bundesrat gehen, um möglichst schnell in Kraft zu treten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beschrieb die Änderungen gegenüber dieser Zeitung so: „Bund und Länder arbeiten bei der Bewältigung dieser Epidemie Hand in Hand. Hier bündeln wir Kompetenzen. Und noch wichtiger: Wir können künftig in einer Lage wie dieser binnen Stunden für Ärzte, Pflegekräfte, Apotheker und alle anderen, die weit über das normale Maß anpacken, Bürokratie wegnehmen, Regeln anpassen, Vergütungen erhöhen.“

„Epidemische Lage von nationaler Tragweite“

Der Kernsätze der Neufassung lauten: „Um einer Destabilisierung des gesamten Gesundheitssystems vorzubeugen, muss die Bundesregierung in die Lage versetzt werden, schnell mit schützenden Maßnahmen einzugreifen. Die Bundesregierung wird zur Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ermächtigt. In der Folge der Feststellung wird das Bundesministerium für Gesundheit u.a. ermächtigt, durch Anordnung der Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Maßnahmen zur Grundversorgung mit Arzneimitteln, Heil- und Hilfsmitteln sowie zur Stärkung der personellen Ressourcen im Gesundheitswesen zu treffen.“ Der Bundesrat ist die parlamentarische Länderkammer.

Die Bundesregierung kann die Macht an sich ziehen, wenn sie eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite" feststellt. Das ist der Fall, sobald die Weltgesundheitsorganisation WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausruft, also eine Pandemie, und eine Einschleppung nach Deutschland droht. Oder wenn sich eine schwerwiegende übertragbare Krankheit über die Grenzen der Bundesländer hinweg ausbreiten könnte. Die Befugnisse, die das Gesundheitsministerium (BMG) in einem solchen Falle erhält, sind sehr weitgehend und schränken die Grundrechte massiv ein. Per Anordnung darf das BMG den grenzüberschreitenden Bahn-, Schiffs- Flug- oder Busverkehr einstellen. Einreisende Personen können verpflichtet werden, sich anzumelden, Atteste oder Impfbescheinigungen vorzulegen sowie ihr Reiserouten und Kontakte offenzulegen.

