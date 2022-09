Inflation und Energiekrise : Extremer Stresstest für die Mittelschicht

Sorgen? Nein, Sorgen mache er sich eigentlich nicht, erzählt Lukas Jansen. Dass das Leben sehr viel teurer geworden ist, spürt er zwar schon. Jansen ist 36 und arbeitet in Frankfurt als Risikoanalyst einer großen Bank, seine Frau bei einer Versicherung. Vor einiger Zeit haben sie im Taunus nördlich von Frankfurt ein Haus gebaut, sich ein größeres Auto gekauft, gerade das zweite Kind bekommen. „Wir sind in einer Phase unseres Lebens, wo wir ohnehin sehr viel Geld ausgeben“, sagt er. Durch die hohe Inflation ist es nun noch einmal mehr. „Das merke ich momentan vor allem im Supermarkt und an der Tankstelle.“

Doch was im Winter auf ihn zukommt, wie sehr ihn die stark gestiegenen Kosten für Strom und Gas treffen werden, das kann er bislang noch nicht richtig abschätzen. Klar ist nur, dass Jansen, der eigentlich anders heißt, wohl mit einer ordent­lichen Nachzahlung rechnen muss. Die Familie, die zur mittleren bis oberen Mittelschicht zählt, heizt mit einer Wärmepumpe, was kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine nach einer guten Entscheidung aussah. Doch jetzt steigen auch die Strompreise kräftig. „Was das konkret bedeutet, kriegt man als Verbraucher noch gar nicht so mit“, sagt er, Post von seinem Versorger habe er bisher jedenfalls nicht bekommen. Ob die kommenden Monate für die vierköpfige Familie finanziell eine große Be­lastung werden? Das glaubt er nicht.

Damit ist er nicht allein. Wo man sich auch um­hört und umschaut: Die Inflation treibt viele Menschen um, alle spüren sie in ihrem Alltag – schmerzhafte Löcher scheint sie im Portemonnaie der meisten Normalverdiener bislang aber nicht zu reißen. Einkaufsstraßen und Restaurants sind voll, das Gedränge an den Flughäfen ist nach zwei Jahren Pandemie groß. Nachdem die Krise zunächst besonders Menschen mit niedrigem oder gar keinem Einkommen sehr hart traf, ist inzwischen al­lerdings klar, dass es in den kommenden Monaten auch für die Mittelschicht enger wird. Auf 11 Prozent könnte die Inflation im kommenden Frühjahr steigen, warnt das Münchener Ifo-Institut. Die Sparkassen rechnen auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes vor: Ein Haushalt, der 3600 Euro netto verdient, werde bald am Monatsende kein Geld mehr übrig haben und für den Lebensunterhalt womöglich sein Erspartes einsetzen müssen. Deutschland verliert also kräftig an Wohlstand, und das betrifft auch Menschen, die eigentlich ganz gut verdienen. Aber wer ist das überhaupt, die Mittelschicht? Und wie geht sie mit der Bedrohungslage um?

Die Mittelschicht hat finanzielle Polster angelegt

Die erste Frage ist eindeutig zu beantworten. Im engeren Sinne zur Mittelschicht zählen Menschen, die 80 bis 150 Prozent des mittleren Einkommens verdienen. Nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) waren das im Jahr 2019 (neuere Daten gibt es nicht) für einen Single 1690 bis 3160 Nettoeinkommen im Mo­nat, für ein Paar mit zwei Kindern 3540 bis 6640 Haushaltsnettoeinkommen. Ziemlich genau jeder zweite Deutsche fällt in diese Gruppe. Zählt man ei­ne obere Mittelschicht (bis höchstens 5270 Euro netto für einen Single) und eine untere Mittelschicht (bis mindestens 1270 Euro) dazu, gehören sogar acht von zehn Deutschen zur Mittelschicht. Diese Gruppe ist relativ stabil, zeigen Studien, die Erzählung von der zerbröckelnden Mittelschicht ist demnach zumindest in jüngerer Zeit ein Mythos. Seit 2015 sind vielmehr die Einkommen über alle Bevölkerungsschichten hinweg gestiegen.