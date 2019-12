Gefahr für die Gesellschaft : Die Kosten der Klimapolitik

Die meisten Menschen in Deutschland dürften in der Klimapolitik keinem Extrem anhängen: Weder werden sie bereit sein, zugunsten von Klimapolitik den wirtschaftlichen Wohlstand zu riskieren – Innovationen und Investitionen in moderne Technologien sind eine bessere Antwort als eine Rückkehr zur Wirtschaftsweise der Karolinger. Noch werden die meisten Menschen das Thema Klima verdrängen wollen, indem sie tumben Parolen auf den Leim gehen, die vorgeben, der Klimawandel sei eine bloße Erfindung von Volksfeinden. Auch die Vertreter solcher Auffassungen sind noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Gute Politik müsste in der Lage sein, eine effiziente und nachhaltige Klimapolitik zu betreiben, die, auf marktwirtschaftlichen Prinzipien bauend, aus moderner Technik entspringende Entwicklungschancen nutzt und die ökonomischen Kosten der Klimapolitik nicht aus dem Auge verliert.

Das ist in Deutschland leichter gesagt als getan. Denn einerseits bleibt in der Öffentlichkeit eine starke Neigung unverkennbar, hohe Ansprüche an eine Klimapolitik zu erheben, die mit dem Einsatz von viel Geld, Appellen an die Moral und Beschwörungen eines nahenden Untergangs die Menschen und die Wirtschaft zu überfordern droht. Dem höchst anspruchsvollen Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahre 2050 stehen in Deutschland andererseits erhebliche Hürden im Weg, darunter die immer noch starke Ausrichtung der Wirtschaft auf die Industrie und eine Energiepolitik, die Wollen und Machbarkeit nicht miteinander verbindet.

Die deutsche Industrie hat im Herbst mit knapp 5,7 Millionen Mitarbeitern ihren ersten Beschäftigungsrückgang seit dem Jahre 2010 erlitten. Die Produktion sank gegenüber dem Vorjahr um gut fünf Prozent, unter anderem, weil die Automobilindustrie nicht mehr gut läuft. Dahinter verbirgt sich mehr als eine vorübergehende Konjunkturschwäche; vielmehr muss sich die Automobilindustrie als Folge der Klimapolitik neu erfinden – mit ungewissem Ausgang. Ob die Elektromobilität, wie bisher angenommen, eine große Rolle spielen wird, ist alles andere als klar. In China, das bisher als Eldorado für Elektroautos gilt, sind die Zulassungszahlen jedenfalls rückläufig.

Auf dem Spiel stehen Arbeitsplätze

Die erheblichen Herausforderungen des Wandels deutet das im Jahre 2016 beschlossene „Zukunftspaket“ von Volkswagen an, in dessen Rahmen in Deutschland durch Altersteilzeit 23.000 Stellen entfallen. Gleichzeitig hat man begonnen, mehrere tausend Mitarbeiter auf moderne Elektrotechnik umzuschulen. Volkswagen mag sich solche Programme ebenso wie andere Autohersteller und große Zulieferer leisten können. So manches kleine Unternehmen wird nicht in der Lage sein, sich umzustellen. Auf dem Spiel stehen die Arbeitsplätze vieler Menschen, die als Facharbeiter hoch, aber auch sehr speziell qualifiziert und gleichzeitig in ihrer Heimatregion verwurzelt sind. Viele dürften sich als unmittelbare Verlierer einer Klimapolitik betrachten, deren Nutzen allenfalls in ferner Zukunft erkennbar sein wird.

Mehr zum Thema 1/

Die Energiepolitik erweist sich als eine weitere Quelle der Ungewissheit. Unter Einrechnung der von Unternehmen für den Eigenbedarf erzeugten Energie entfällt die Hälfte der deutschen Stromerzeugung auf fossile Energieträger wie Kohle und Gas. Das ist ein im internationalen Vergleich sehr hoher Anteil für ein Land, das sich gerne als Vorreiter modernen Klimadenkens sieht. Ein Viertel des Strombedarfs wird durch Wind und Sonne gedeckt. Das restliche Viertel entfällt auf andere erneuerbare Energien wie Biomasse sowie auf die Kernenergie, die aber ebenso entfallen soll wie auf längere Sicht die Kohle. Ob der geplante Ausbau erneuerbarer Energien in einer Zeit realistisch bleibt, in der eine weitere Expansion der Windkraft auf dem Land aus wirtschaftlicher wie aus politischer Sicht zunehmend schwierig erscheint, ist unter Fachleuten zumindest umstritten. Aus der Wirtschaft sind jedenfalls Stimmen zu vernehmen, die wenig Vertrauen in die deutsche Energiepolitik erkennen lassen und auf längere Sicht um die Energieversorgung der Industrie fürchten.

Dieser Weg wird mühsam

Die Politik muss die Menschen mitnehmen, denen das Klima durchaus wichtig ist, die aber nicht den ganzen Tag nur noch Klimadebatten hören wollen und die sich Gedanken um ihre berufliche Existenz und um ihre Altersversorgung machen. Eine Politik, die Emissionszertifikaten in der Klimapolitik einen wichtigen Platz anweist und gleichzeitig finanzielle Spielräume nutzt, um Privathaushalte und Unternehmen zu entlasten, ist ein erfolgversprechender Weg.

Aber der Weg bleibt lang und mühsam. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck sagt, es gehe ihm nicht so sehr darum, Pinguine und Eisbären zu schützen, sondern um die Sicherung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in einer Zeit großer Veränderungen. Die wahre Gefahr besteht darin, dass eine grobe Vernachlässigung der wirtschaftlichen Konsequenzen der Klimapolitik die bürgerliche Gesellschaft zerreißt.