Gazprom-Tochtergesellschaft : Netzagentur warnt vor dramatischen Gasengpässen

Aktualisiert am

Was wird aus Gazprom Germania? Bild: AFP

Die Bundesnetzagentur befürchtet, dass die von ihr verwaltete frühere Gazprom-Tochtergesellschaft Germania zusammenbrechen könnte – mit schweren Folgen für die ohnehin angespannte Versorgungslage in Deutschland und Europa. Als Treuhänderin des ehemals russischen Unternehmens fordert die Behörde deshalb alle Geschäftspartner dazu auf, die Beziehungen zu Gazprom Germania weiterzuführen. Ein entsprechender Brief, welcher der F.A.Z. vorliegt, richtet sich an Banken, Dienstleister und Kunden der Gazprom Germania GmbH und ihrer Tochtergesellschaften.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Für die Weiterführung der Gruppe sei die Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehungen existentiell wichtig, so die Netzagentur. „Der operative Betrieb ist ohne die Beschaffung von Betriebsmitteln und das Angebot von Dienstleistungen gefährdet. Ohne Zugang zu Finanzmitteln droht der Gruppe die Zahlungsunfähigkeit“, schreibt der neue Behördenpräsident Klaus Müller.

Die Folgen für das deutsche, aber auch für das europäische Energieversorgungssystem wären massiv: „Sie reichen vom Zusammenbruch des Gashandels, über eine Störung im Gastransport bis in die Ebene der nachgelagerten Endkundenlieferanten und Stadtwerke, bis hin zu einer zusätzlichen Gefährdung der Versorgungssicherheit durch einen möglichen Verlust der Speicherkapazitäten.“

„Zwingend erforderliches Fernleitungsnetz“

Zu Gazprom Germania gehören unter anderem der Gasgroßhändler Wingas und die Astora GmbH, welche die größten Gasspeicher in Deutschland und Österreich betreibt. Die Holding besitzt darüber hinaus zahlreiche Tochtergesellschaften in Belgien, der Tschechischen Republik, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz sowie außerhalb Europas.

Die Netzagentur hält die Gefahren auch deshalb für groß, weil die beteiligten Gesellschaften „entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Gasversorgungsbereich“ arbeiten. So wickelt die Gazprom Marketing & Trading Ltd. einen wesentlichen Teil des Gasbezugs für die nachgelagerten Lieferanten der Gruppe ab. Darunter sind große Retailgesellschaften wie die Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. in Großbritannien.

Germania hält überdies Anteile an der Gascade GmbH und zwei weiteren Fernleitungsgesellschaften, die in Deutschland ein für die Versorgungssicherheit „zwingend erforderliches Fernleitungsnetz“ betreiben, wie Müller klarstellt: „Die Gazprom Germania GmbH Unternehmensgruppe erfüllt zentrale und für die Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa essentielle Funktionen.“

Erste Stufe des „Notfallplans Gas“

Die ehemalige Muttergesellschaft, der russische Staatskonzern Gazprom, hatte sich kürzlich vollständig aus Germania zurückgezogen, woraufhin die Netzagentur am 4. April als Treuhänderin eingesprungen war. Der Anlass hierfür war die ungeklärte Übertragung der Gesellschafteranteile an eine im Ausland ansässige Gesellschaft, was nach deutschem Recht ohne vorherige Anzeige und Prüfung verboten ist.

Das Kuratel durch die Netzagentur dauert bis zum 30. September. „Damit bestehen keine Anweisungsbefugnisse der ursprünglichen Eigentümerin mehr“, teilte diese am Freitag mit.

Mehr zum Thema 1/

Aufgabe der Agentur ist es auch sicherzustellen, dass sämtliche Zahlungen von Germania nur zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erfolgen, um einen unkontrollierten Geldabfluss zu verhindern. Andererseits sorgt die Netzagentur dafür, dass das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. „Die Fortführung des Geschäftsbetriebs der Gazprom Germania GmbH und ihrer Tochtergesellschaften ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung der Energieversorgung in Deutschland und anderen europäischen Ländern“, appelliert Müller an die Geschäftspartner am Ende seines Schreibens. „Die Bundesnetzagentur setzt sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dafür ein, dass ein ordentlicher Geschäftsbetrieb sichergestellt ist.“

Angesichts der unsicheren Versorgungslage im Zuge des Ukrainekriegs und angesichts geringer Speicherfüllstände hatte das Bundeswirtschaftsministerium kürzlich die erste Stufe des „Notfallplans Gas“ ausgerufen. Die Netzagentur spielt darin eine zentrale Rolle, vor allem in der letzten Phase der „hoheitlichen Zuteilung“, wenn sie staatlicherseits die Rationierung und Gasverteilung übernimmt.

Das Erdgas, das bisher zur Hälfte aus Russland kam, ist der wichtigste Primärenergieträger in Deutschland hinter dem Erdöl. Jeder zweite Haushalt heizt mit Gas, auch in der Industrie ist es unerlässlich.