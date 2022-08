Holding gegründet : Deutschland könnte Ex-Gazprom-Tochter bald verstaatlichen

„Securing Energy for Europe“, die ehemalige Gazprom Germania, steht unter Treuhänderschaft – und könnte bald in einer neuen, von der Bundesregierung gegründeten Gesellschaft aufgehen.

Das Logo an der Firmenzentrale in Berlin ist noch das alte. Bild: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Die Bundesregierung soll eine Holding gegründet haben, um die Verstaatlichung der deutschen Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Gazprom kurzfristig durchführen zu können. Das berichtet die „Welt am Sonntag“.

Die ehemalige Gazprom Germania, die inzwischen in Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) umbenannt wurde, steht bislang unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur. Dem Vorabbericht zufolge wurde im Juni eine bestehende Vorratsgesellschaft in Securing Energy for Europe Holding GmbH SEEHG umbenannt. Sie sei für Investitionen zuständig und solle die Versorgungssicherheit im Bereich Energie sichern, zitiert das Blatt aus dem ihm vorliegenden Gesellschaftervertrag.

Weiter heißt es in dem Vorabbericht, zwei Anwälte der Kanzlei CMS Hasche Sigle seien die Geschäftsführer. Die Kanzlei lehnte eine Stellungnahme unter Verweis auf Vertraulichkeitsverpflichtungen ab. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, die Holding sei ihm bekannt; ihre Gründung sei eine Vorsichtsmaßnahme für etwaige Umstrukturierungsmaßnahmen.