Unklare Gasversorgung : Deutschland droht ein kalter Herbst

Robert Habeck steckt in einem Dilemma. Angetreten, das fossile Zeitalter schneller als geplant zu beenden, fliegt jetzt ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister in der Welt herum, um neue Erdgas- und Ölquellen aufzutun. Das ist richtig und nötig, denn die Sanktionen gegen Moskau und die Gefahr, dass der Kreml seine Rohstoffe vermehrt als Waffe einsetzt, erfordern schnell Ersatz für die Lieferungen aus Putins Reich.

Deutschland fällt das besonders schwer, die Abhängigkeit ist größer als im EU-Durchschnitt. Das haben sich Politik und Wirtschaft selbst eingebrockt. Die Gasleitungen zwischen der Bundesrepublik und dem Osten wurden bis vor Kurzem sogar noch ausgebaut, namentlich die Ostseestränge Nord Stream 1 und 2. Die Errichtung von Anlagen für den Import von Flüssiggas (LNG) galt als verzichtbar.

Länder wie Litauen, die sich nicht von Russland abhängig machen wollten, haben solche Terminals längst gebaut. Deshalb können sie schon jetzt auf russisches Gas verzichten. Im Gegensatz dazu hat Deutschland dem Staatskonzern Gazprom vorbehaltlos die Stange gehalten, weil dieser stets vertragstreu gewesen sei. Das war schon früher nicht der Fall, etwa beim Lieferboykott gegen die Ukraine nach der Orangen Revolution. Anfang 2006 führte dieser Gaskrieg auch in der EU zu massiven Ausfällen.

Deutschland braucht überproportional viel Gas

Das Versäumnis, rechtzeitig auf LNG umzusatteln, geht nicht nur auf politische Kurzsichtigkeit zurück, es hat auch mit dem Markt zu tun. Als vor zwei Jahren in Wilhelmshaven ein Terminal entstehen sollte, scheiterte das Vorhaben an hohen Flüssiggaspreisen. Jetzt lohnt sich das Verfahren, weshalb die Planung wiederaufgenommen wird. Hilfreich ist dabei das neue LNG-Beschleunigungsgesetz: Beim letzten Mal verzögerte der Borstenwurm den Bau der Anlage. Wäre sie schon am Netz, könnte sie Teile der Industrie und der Haushalte vor einem schlimmen Winter bewahren.

Zumindest in einer Hinsicht könnten sich sogar die geschmähten Ostseeleitungen auszahlen: wenn nämlich nicht Russland die Durchleitung drosselte, sondern die Ukraine. Vergangene Woche wurde klar: In diesem Krieg kann auch Kiew unberechenbar agieren.

Als großer Industriestandort braucht Deutschland überproportional viel Gas. Einem EU-Embargo kann es erst zustimmen, wenn sich die Folgen abfedern lassen. Was aber, falls Putin von sich aus den Zufluss unterbricht? In Bulgarien und Polen hat er das schon getan. Russland hat Sanktionen gegen Germania verhängt, eine ehemalige Gazprom-Tochtergesellschaft. Sie steht inzwischen unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur.

Jetzt zu jammern, hilft nicht viel

Noch kann Deutschland die Ausfälle ausgleichen. Das liegt auch am milden Wetter und den hohen Preisen, die Privat- und Industriekunden zum Sparen zwingen. Eigentlich sollten jetzt die Speicher für Herbst und Winter gefüllt werden. Ein neues Gesetz gibt Mindestfüllstände vor, unklar ist jedoch, woher die Speicherbetreiber das Gas nehmen sollen, wenn es aus Russland nicht geliefert wird.

Es ist scheinheilig von der Ampelkoalition, die Ausrichtung auf Russland der unionsdominierten Vorgängerregierung anzukreiden. Gerade die SPD unterhielt engste Kontakte nach Moskau, und die Grünen haben im aktuellen Koalitionsvertrag sogar den Bau neuer Gaskraftwerke verankert, um Kohle- und Atomstrom zu ersetzen. Intelligenter wäre es gewesen, Gaskraftwerke zu ersetzen, wenn schon nicht mit heimischer Braunkohle, dann mit der Kernenergie, die noch dazu das Klima schont – angeblich ein Hauptanliegen der jetzigen Bundesregierung, allen voran der Grünen.

Im Herbst entscheidet sich, ob die Loslösung von Russland gelingt. Ökonomen halten den Schritt für gangbar, unterschätzen aber, dass Rückschritte etwa in der Basischemie Dutzende Folgebranchen lahmlegen könnten. Die Industrie wiederum malt das Gesamtbild zu schwarz und ignoriert, dass ihre Produkte durchaus substituierbar sind, etwa aus Ländern wie den USA, die auf Energiequellen wie Schiefergas und -öl umgestellt haben. Die heimische Rohstoffförderung nicht ausgeweitet und das kommerzielle „Fracking“ entgegen fachlicher Empfehlung verboten zu haben, war ein weiterer Fehler der deutschen Energiepolitik.

Jetzt zu jammern hilft nicht viel. Berlin gibt sich Mühe, neue Energiequellen aufzutun, und täte gut daran, vorhandene nicht vorzeitig stillzulegen, sondern, im Gegenteil, alte Kohle- und Kernkraftwerke zu reaktivieren. Schon jetzt ist klar, dass Deutschland kein heißer, sondern ein kalter Herbst droht. Unternehmen müssen sich auf Rationierungen und die Gaszuteilung durch die Bundesnetzagentur einstellen, Privatverbraucher auf steigende Preise und kühlere Zimmer. Insolvenzen und Arbeitslosigkeit drohen. Die Einsicht fällt schwer, ist aber unabweisbar: Europa befindet sich im Krieg, ohne Verzicht und Wohlstandsverluste wird es nicht gehen. Doch diese Einschnitte sind nichts im Vergleich zu dem Überlebenskampf der Ukrainer.