Spitzenfußball: Wer Bayern gegen Dortmund in der Bundesliga live sehen will, muss einiges bezahlen. Bild: AP

„Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“ Es scheint, dass dieses Zitat von Gary Lineker von 1990 endgültig seine Berechtigung verloren hat. Nach dem frühen Ausscheiden der Herren-Nationalmannschaft in Qatar und deren medialer Begleitung kann man fast schon daran zweifeln, ob Fußball in Deutschland noch die schönste Nebensache der Welt ist. Auch der Klub-Fußball in Deutschland hat schon bessere Zeiten gesehen. Dabei hat er eine außerordentliche jahrelange Wachstumsgeschichte hinter sich.

Die direkte Wertschöpfung (Bundesligavereine und DFL) im Profi-Fußball in Deutschland hat sich in den zehn Jahren vor Beginn der Pandemie rasant entwickelt. Lag der Umsatz in der Saison 2007/08 noch bei 1,57 Milliarden Euro, betrug er in der Saison 2018/19 schon 4,02 Milliarden Euro. Diese Wachstumsgeschichte wurde durch die Pandemie jäh beendet. Die Erlöse schrumpften auf 3,8 Milliarden Euro 2019/20 und 3,47 Milliarden Euro 2020/21.