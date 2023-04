Der Füllstand der deutschen Gasspeicher ist weiter stabil. Auch am Dienstagmorgen waren die Speicher zu knapp zwei Dritteln gefüllt, wie am Donnerstag aus vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging. Der Gesamtfüllstand der deutschen Speicher lag demnach bei 64,53 Prozent. Das waren 0,12 Prozentpunkte mehr als am Vortag und 0,4 Prozentpunkte mehr als am Dienstag vergangener Woche.

Der bislang geringste Füllstand des laufenden Jahres war am 17. März mit 63,67 Prozent verzeichnet worden. Ein Jahr zuvor, am 17. März, 2022 waren die deutschen Speicher nur zu 24,56 Prozent gefüllt.

Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden, der bis Anfang April 2022 vom russischen Staatskonzern Gazprom kontrolliert wurde, verzeichnete am Dienstagmorgen einen Füllstand von 80,68 Prozent. EU-weit lag der Füllstand bei 55,98 Prozent. Das waren 0,13 Punkte mehr als am Vortag.

Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden damit ein Puffersystem für den Markt. Am Morgen des 14. November war in Deutschland ein Füllstand von 100 Prozent verzeichnet worden. Im Winter nehmen die Füllstände üblicherweise ab. Ab Ende März/Anfang April wird für gewöhnlich wieder mehr ein- als ausgespeichert. Entsprechend endet für die Speicherbetreiber das sogenannte Speicherjahr am 31. März.

Zu beachten ist, dass neben der Entnahme aus den Speichern weiter dauerhaft Gas durch Pipeline-Importe nach Deutschland fließt. Am Dienstag erhielt Deutschland laut Bundesnetzagentur Erdgas aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien und über neue LNG-Terminals an den deutschen Küsten. Dort sind mittlerweile drei Spezialschiffe im Einsatz, die tiefgekühltes, verflüssigtes Erdgas wieder in einen gasförmigen Zustand bringen und es dann in das Fernleitungsnetz einspeisen.

Laut dem Vergleichsportal Check24 haben die deutschen Haushalte im Jahr 2022 deutlich weniger Gas verbraucht. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag unter Berufung auf Daten des Vergleichsportals berichtete, seien im Vergleich zum Vorjahr 21 Prozent weniger Erdgas und zwölf Prozent weniger Strom verbraucht worden. Betrachtet wurde dem Bericht zufolge der von Kunden angegebene Gas- und Stromverbrauch aller über Check24 im vorigen Jahr abgeschlossenen Lieferverträge.

„Aufgrund der stark gestiegenen Gaspreise im vergangenen Jahr waren die Verbraucher besonders sparsam“, sagte Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check 24, dem RND. Der durchschnittliche Verbrauch pro Haushalt ging demnach auf knapp 15.400 Kilowattstunden zurück. 2021 waren es noch gut 4000 Kilowattstunden mehr beim Gasverbrauch gewesen.